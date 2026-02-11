Разделы

SimpleOne запустила курсы по автоматизации бизнес-процессов для специалистов без навыков программирования

Компания SimpleOne (направление прикладных бизнес-систем корпорации ITG) обновила линейку обучающих курсов по работе с Low-code-платформой и разделила их по уровню технической подготовки слушателей. Теперь обучение выстроено по трем траекториям: для опытных разработчиков, для специалистов с небольшим опытом разработки, и для тех, кто не имеет технического бэкграунда, но хочет работать с автоматизацией, администрированием и созданием бизнес-приложений. Курсы проходят на базе центра обучения SimpleOne.

Новая образовательная ветка ориентирована на практическую работу с платформой без необходимости знать JavaScript или другие языки программирования. Обучение сосредоточено на администрировании системы, настройке бизнес-процессов и логики приложений, создании и кастомизации бизнес-приложений с помощью No-code и визуальных инструментов, а также на сопровождении и развитии решений в промышленной эксплуатации. Курсы этой ветки ориентированы на бизнес-аналитиков, продуктовых менеджеров, руководителей подразделений и других специалистов, вовлеченных в цифровизацию процессов.

«Мы попытались сделать так, чтобы человек, который никогда не писал код, мог начать с того, что ему ближе — настраивать процессы, а не разбираться в синтаксисе. Автоматизация должна становиться доступнее», — сказал Руслан Шарипов, генеральный директор SimpleOne, корпорация ITG.

Для технически подготовленных специалистов линейка курсов Low-code- и Pro-code-разработчиков сохранена и сфокусирована на программировании, расширении функциональности платформы и реализации сложной бизнес-логики. Такое разделение позволяет повысить качество подготовки и дать каждому специалисту знания, соответствующие его роли и задачам.

