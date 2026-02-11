Разделы

Подачу заявлений на перечисление социальной выплаты по бюджетной ипотеке в Подмосковье перевели в «цифру»

На региональном портале госуслуг оптимизировали услугу по предоставлению льготных условий ипотеки на территории Московской области. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Мы продолжаем последовательно переводить социально значимые услуги в электронный формат и оптимизировать их, делая максимально удобными для жителей региона. Прием заявок на льготную ипотеку полностью перешел в «цифру» в 2024 году. Сейчас мы расширили услугу, добавив в форму возможность онлайн подать заявление на перечисление социальной выплаты, а также на продление срока действия свидетельства по бюджетной ипотеке», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Бюджетная и Социальная ипотеки в Московской области предоставляются специалистам из сфер здравоохранения, образования, науки и промышленности, спорта. Кандидаты, желающие получить Бюджетную ипотеку, должны проработать на территории региона в течение следующих пяти лет, а в случае оформления Социальной ипотеки – 10 лет.

Услуга «Предоставление льготных условий ипотеки на территории Московской области» доступна на региональном портале в разделе «Гражданам» – «Поддержка» – «Льготы и выплаты». Она предоставляется бесплатно.

Для подачи заявки нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. Решение поступит в личный кабинет заявителя в течение 10 рабочих дней.

