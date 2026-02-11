Новая проводная мышь A4Tech Fstyler FM50S Plus в России

Компания A4Tech представила новую проводную мышь FM50S Plus из серии Fstyler. Новинка получила оптический сенсор. Разрешение переключается между 1000/1200/1600/2000/3200 DPI, при настройке через ПО можно добиться значения до 4000 DPI. Частота опроса также регулируется в диапазоне 125/250/500/1000 Гц. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

На корпусе расположено семь кнопок для более эффективной работы с документами. Кнопка F отвечает за двойной клик, кнопка S – за настройку DPI. Две боковые кнопки исполняют функции «Назад» и «Вперед», но могут быть перенастроены при помощи ПО. Микропереключатели выдерживают более 5 млн кликов.

4D-колесо прокрутки поддерживает не только вертикальную, но и горизонтальную навигацию, что удобно для больших таблиц. Бесшумное нажатие помогает сосредоточиться на задачах и не отвлекать окружающих.

Программное обеспечение Master Editing включает мультимедийные, офисные, игровые и прочие опции. При помощи ПО можно выставлять кастомные значения DPI, переназначать кнопки и настраивать дополнительные функции мыши. Встроенная память 256 КБ позволяет сохранять настройки, чтобы затем использовать их на других ПК.

Мышь подключается по 1,5-метровому кабелю, проводное соединение обеспечивает моментальный отклик. Симметричный корпус подойдет для работы как левой, так и правой рукой.

Новинка доступна для заказа в Merlion.