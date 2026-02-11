Разделы

Техника
|

Новая проводная мышь A4Tech Fstyler FM50S Plus в России

Компания A4Tech представила новую проводную мышь FM50S Plus из серии Fstyler. Новинка получила оптический сенсор. Разрешение переключается между 1000/1200/1600/2000/3200 DPI, при настройке через ПО можно добиться значения до 4000 DPI. Частота опроса также регулируется в диапазоне 125/250/500/1000 Гц. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

На корпусе расположено семь кнопок для более эффективной работы с документами. Кнопка F отвечает за двойной клик, кнопка S – за настройку DPI. Две боковые кнопки исполняют функции «Назад» и «Вперед», но могут быть перенастроены при помощи ПО. Микропереключатели выдерживают более 5 млн кликов.

a41.jpg
Merlion

4D-колесо прокрутки поддерживает не только вертикальную, но и горизонтальную навигацию, что удобно для больших таблиц. Бесшумное нажатие помогает сосредоточиться на задачах и не отвлекать окружающих.

Программное обеспечение Master Editing включает мультимедийные, офисные, игровые и прочие опции. При помощи ПО можно выставлять кастомные значения DPI, переназначать кнопки и настраивать дополнительные функции мыши. Встроенная память 256 КБ позволяет сохранять настройки, чтобы затем использовать их на других ПК.

Мышь подключается по 1,5-метровому кабелю, проводное соединение обеспечивает моментальный отклик. Симметричный корпус подойдет для работы как левой, так и правой рукой.

Новинка доступна для заказа в Merlion.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конец эры паролей, флешки, которые переживут Солнце и Землю — и еще 4 технологии, меняющие мир

Гигантский производитель ПК сдает ноутбуки в аренду с ежемесячной оплатой. Выкупить их невозможно даже при переплате, за отказ от договора – штраф

Что умеет первая в России SGRC-платформа нового поколения с ИИ

Десятки игровых ПК разорившейся ИТ-компании сняты с торгов. Ее судьбу решает правительственная комиссия

Как цифровизация массового найма увеличила отклики на вакансии в 2,5 раза: кейс «М.Видео-Эльдорадо»

Уходит в отставку гендиректор Boston Dynamics, сделавший компанию великой

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще