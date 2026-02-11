Разделы

К 2030 г. рынок электронных закупок вырастет почти в два раза и достигнет 94,5 трлн рублей

Аудиторско-консалтинговая компания Kept подготовила обзор рынков электронных закупок, систем их автоматизации и сопутствующих услуг. Аналитики оценили объем рынка, а также сегменты регулируемых и коммерческих закупок, изучили драйверы развития отрасли, построили прогноз до 2030 г., отметив долю крупнейших игроков. Дополнительно эксперты исследовали рынок сопутствующих решений и сервисов для автоматизации закупочной деятельности. Об этом CNews сообщили представители Kept.

Рынок электронных закупок представляет собой совокупность процедур закупки товаров, работ и услуг, проводимых государственными органами, бюджетными учреждениями и коммерческими компаниями.

Объем рынка и перспективы развития

По состоянию на конец 2025 г. рынок электронных закупок является крупным и системообразующим сегментом экономики. Согласно исследованию Kept, в 2020-2025 гг. объем цифровых закупок в стоимостном выражении в среднем рос на 11,1% в год и к 2025 г. превысил 53 трлн руб. При этом рынок делится на два сегмента: сегмент регулируемых закупок, в рамках которого процесс строго регламентирован действующим законодательством, и нерегулируемых, включающий закупки коммерческих компаний, проводимые на основе норм Гражданского кодекса России, внутренних корпоративных положений. По итогам 2025 г. на долю первого пришлось 43%, а второго – 57% рынка.

Ожидается, что в 2025-2030 гг. рынок будет расти со среднегодовым темпом роста 12,2% в год и к 2030 г. российский рынок электронных закупок вырастет почти вдвое и достигнет 94,5 трлн руб. за счет воздействия как общих факторов (макроэкономика, развитие отраслей потребления), влияющих на рынок закупок, так и специфических драйверов для цифровой закупочной деятельности (цифровая трансформация, государственное регулирование и развитие платформенных решений).

Рынки SRM-систем и сопутствующих сервисов для электронных закупок

В дополнение и в тесной взаимосвязи с рынком электронных закупок в России развиваются рынки SRM-систем и сопутствующих сервисов для электронных закупок. Они комплексно закрывают потребности компаний в организации закупочной деятельности.

Переход с SAP на Global ERP: «Сургутнефтегаз» раскрыл промежуточные результаты импортозамещения
Импортонезависимость

SRM-системы представляют собой специализированное программное обеспечение для управления закупочным процессом. Согласно исследованию Kept, объем рынка в 2020-2025 гг. рос в среднем на 30,6% в год и оценивается в 2025 г. в 3,5 млрд руб. В прогнозном периоде 2025-2030 гг. объем рынка SRM-систем будет расти в среднем на 13,8% в год и достигнет 6,7 млрд руб. к 2030 г. за счет роста инвестиций в цифровизацию со стороны компаний и увеличения предложения со стороны разработчиков, в том числе и более доступных решений.

Сопутствующие сервисы для электронных закупок, которые предоставляются специализированными компаниями и независимыми ЭТП, могут быть направлены как на закупщиков, так и на поставщиков, формируя для независимых площадок дополнительные конкурентные преимущества. Рынок сопутствующих сервисов для автоматизации закупок в России в 2020-2025 гг. рос в среднем на 16,5% в год за счет импортозамещения и фокуса компаний на оптимизации внутренних процессов. В прогнозном периоде 2025-2030 гг. объем рынка сопутствующих услуг будет расти в среднем на 25,0% в год и к 2030 г. достигнет 33,7 млрд руб. как за счет развития уже существующих сервисов (19,4 млрд руб.), так и за счет появления новых, которые создадут дополнительный объем рынка в 14,2 млрд руб.

