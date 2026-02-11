ИT-компания «Диспетчер 24» и сервис «Долями» представили рассрочку для платежей ЖКУ

Россиянам стала доступна возможность оплаты коммунальных услуг по частям, внося деньги раз в две недели. Возможность реализовали ИT-компания «Диспетчер 24» и сервис «Долями». Рассрочка актуальна, так как долг россиян за ЖКУ превысил 415 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители «Диспетчер 24».

Коммунальные платежи оплачиваются до 10 числа каждого месяца. С марта 2026 г. их можно будет оплачивать до 15 числа включительно. Если не сделать этого вовремя, образуется задолженность, а со второго месяца неуплаты начисляются пени.

От роста задолженности страдают не только жители, но и управляющие компании. Они не могут вовремя получить деньги и вынуждены расплачиваться с собственными сотрудниками и ресурсоснабжающими организациями из своего кармана.

Рассрочка, которую реализовали компания «Диспетчер 24» и сервис «Долями», решает эти проблемы. Подключить ее можно в приложении жителя от «Диспетчер 24». Первую часть долга нужно оплатить сразу после подключения, остальные будут списываться с периодичностью раз в две недели.

Александр Галимов, руководитель направления цифровизации недвижимости «Диспетчер 24»: «Удобной рассрочки за ЖКУ в нашей сфере раньше не было. Наконец-то участники рынка ЖКХ начали смотреть на жителей не как на должников, а как на клиентов, которым нужны удобные и современные инструменты. Интеграция «Диспетчер 24» и сервиса «Долями» — это и есть такой инструмент. Он нужен не только жителям, но и УК: с помощью рассрочки закрываются кассовые разрывы, а деньги идут стабильно. Сейчас, когда обстоятельства меняются быстро, такая финансовая стабильность становится по-настоящему важной для обеих сторон».

Такое нововведение значительно меняет восприятие сферы ЖКХ. Внедрение удобных сервисов способствует формированию позитивного отношения и усиливает связь жителей с управляющей компанией.