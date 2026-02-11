Разделы

Веб-сервисы Цифровизация
|

ИT-компания «Диспетчер 24» и сервис «Долями» представили рассрочку для платежей ЖКУ

Россиянам стала доступна возможность оплаты коммунальных услуг по частям, внося деньги раз в две недели. Возможность реализовали ИT-компания «Диспетчер 24» и сервис «Долями». Рассрочка актуальна, так как долг россиян за ЖКУ превысил 415 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители «Диспетчер 24».

Коммунальные платежи оплачиваются до 10 числа каждого месяца. С марта 2026 г. их можно будет оплачивать до 15 числа включительно. Если не сделать этого вовремя, образуется задолженность, а со второго месяца неуплаты начисляются пени.

От роста задолженности страдают не только жители, но и управляющие компании. Они не могут вовремя получить деньги и вынуждены расплачиваться с собственными сотрудниками и ресурсоснабжающими организациями из своего кармана.

Рассрочка, которую реализовали компания «Диспетчер 24» и сервис «Долями», решает эти проблемы. Подключить ее можно в приложении жителя от «Диспетчер 24». Первую часть долга нужно оплатить сразу после подключения, остальные будут списываться с периодичностью раз в две недели.

Александр Галимов, руководитель направления цифровизации недвижимости «Диспетчер 24»: «Удобной рассрочки за ЖКУ в нашей сфере раньше не было. Наконец-то участники рынка ЖКХ начали смотреть на жителей не как на должников, а как на клиентов, которым нужны удобные и современные инструменты. Интеграция «Диспетчер 24» и сервиса «Долями» — это и есть такой инструмент. Он нужен не только жителям, но и УК: с помощью рассрочки закрываются кассовые разрывы, а деньги идут стабильно. Сейчас, когда обстоятельства меняются быстро, такая финансовая стабильность становится по-настоящему важной для обеих сторон».

Такое нововведение значительно меняет восприятие сферы ЖКХ. Внедрение удобных сервисов способствует формированию позитивного отношения и усиливает связь жителей с управляющей компанией.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Видеоконференции как основной инструмент бизнеса: критерии выбора в 2026 году

Власти окончательно прибили WhatsApp* в России

Как цифровизация массового найма увеличила отклики на вакансии в 2,5 раза: кейс «М.Видео-Эльдорадо»

Власти хотят обязать предустанавливать на смартфоны отечественный ИИ

В отечественном сервисе ВКС появились новые возможности для масштабных онлайн-мероприятий

Российские власти нашли «железобетонный» способ заблокировать YouTube

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники

Обзор DIGMA PRO Edge: доступный планшет в металлическом корпусе

Как бесплатно преобразовать речь в текст: лучшие ИИ-сервисы

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?
Показать еще