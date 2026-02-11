Разделы

«ГигаЧат» подберет лучших врачей по симптомам, личным параметрам и отзывам пациентов

Теперь на сайте «СберЗдоровья» искусственный интеллект поможет подобрать врача по симптомам, личным параметрам и отзывам пациентов. ИИ-помощник «ГигаЧат» упрощает выбор врача, экономит время и ускоряет выздоровление, поскольку человек сразу попадает к нужному специалисту. Решение доступно по всей России. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Пациенту достаточно указать симптомы, пол, возраст, дату и время приема, диапазон стоимости и географическое положение клиники. В ответ умный помощник выдаст список из пяти наиболее подходящих специалистов с максимальным рейтингом и высоким количеством положительных отзывов. Пользователю остается выбрать оптимальный вариант и прийти к врачу.

Сергей Жданов, директор центра индустрии здоровья Сбербанка: «У разных заболеваний часто бывают схожие симптомы, и тогда непонятно, к какому врачу записываться. Например, боль в животе может быть связана как с гастроэнтерологическими, так и с урологическими, гинекологическими и другими заболеваниями. Изучив симптомы, искусственный интеллект понимает, какое заболевание, скорее всего, послужило их причиной. И после этого подбирает не только подходящих по профилю, но и самых квалифицированных специалистов, которые примут пациента в удобное время в удобной локации».

Иван Виноградов, управляющий директор медицинской компании «СберЗдоровье»: «Мы значительно упростили запись на очный прием, сделав этот процесс быстрым и удобным. ИИ-подбор врача ускоряет выздоровление за счет грамотной маршрутизации и экономии времени, которое пациент мог бы потратить на приемы у непрофильных врачей».

