PRMonline автоматизировала маркировку интернет-рекламы и расширила CRM-интеграции

Платформа управления партнерскими программами PRMonline представила пакет функциональных обновлений, направленных на снижение операционных рисков при работе с интернет-рекламой, упрощение взаимодействия с партнерами и автоматизацию обмена данными с CRM-системами. Ключевым элементом релиза стала интеграция с ОРД, позволяющая встроить маркировку рекламы и передачу отчетности в стандартные процессы партнерских программ. Об этом CNews сообщили представители PRM Online.

Интеграция с VK ОРД обеспечивает автоматическое получение ERID для реферальных ссылок и промокодов непосредственно в личном кабинете партнера. Регистрация партнеров как рекламораспространителей, оформление договоров и фиксация размещений выполняются в системе автоматически. Для предотвращения нарушений предусмотрен контроль публикаций: ссылка или промокод не могут быть использованы без указания площадки и получения ERID. Ежемесячная статистика и акты формируются автоматически для последующей передачи данных в ЕРИР, что особенно важно при работе с распределенной партнерской сетью и большим количеством размещений.

Одновременно PRMonline расширил возможности интеграции с CRM-системами. Платформа поддерживает двусторонний обмен файлами по лидам и сделкам, включая договоры, акты, коммерческие предложения и счета. Также реализована событийная синхронизация данных: изменения лидов и их статусов в PRMonline автоматически обновляются в CRM, снижая нагрузку на менеджеров и минимизируя риск расхождений в данных между системами.

В рамках релиза был обновлен и кабинет партнера. Главная страница получила переработанный интерфейс с быстрым доступом к ключевым действиям, поиском по ссылкам и промокодам, а также лентой новостей. Дополнительно реализована поддержка диплинков — партнерских ссылок на конкретные разделы сайта. Это позволяет использовать один оффер для нескольких продуктов или лендингов и упрощает масштабирование партнерских программ без усложнения структуры системы.

«Мы видим, что требования к маркировке интернет-рекламы стали для бизнеса не просто юридической формальностью, а полноценным операционным риском. Интеграция с ОРД в PRMonline решает эту задачу системно: партнеры не могут опубликовать ссылку без маркировки, а отчетность формируется автоматически. Расширенные CRM-интеграции дополняют этот подход, связывая маркетинговые, юридические и коммерческие процессы в единую цепочку», — отметил Сергей Золкин, руководитель PRMonline.

Новый функционал PRMonline, ориентированный на автоматизацию маркировки рекламы, снижение операционной нагрузки и повышение управляемости партнерских программ, уже доступен пользователям платформы.

