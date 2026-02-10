«Контур.Отель» интегрировался с площадкой бронирования «Мир Турбаз»

Сервисы «Контур.Отель» и «Мир Турбаз» объявили о начале технологического партнерства. В рамках сотрудничества пользователям «Контур.Отеля» стала доступна интеграция с новым каналом бронирования, ориентированным на загородные объекты размещения.

«Контур.Отель» — онлайн-система для управления объектами размещения: отелями, гостиницами, хостелами, базами отдыха и гостевыми домами. Сервис позволяет автоматизировать работу с бронированиями, номерным фондом и тарифами, а также управлять продажами через различные каналы. Решение входит в экосистему для бизнеса «Контур».

«Мир Турбаз» стал первой специализированной площадкой загородного отдыха среди каналов бронирования, интегрированных в «Контур.Отель». Платформа объединяет более 5 тыс. гостевых домов и баз отдыха по всей России и ежемесячно привлекает более 1 млн пользователей, которые ищут варианты размещения за пределами города.

Интеграция позволяет владельцам загородных объектов получать бронирования с площадки «Мир Турбаз» напрямую в системе «Контур.Отель». Данные о бронированиях, тарифах и доступности номеров автоматически синхронизируются и отображаются в едином интерфейсе, без необходимости ручного обновления.

Анна Сатдарова, руководитель проекта «Контур.Отель», сказала: «Загородные объекты всё чаще делают ставку на онлайн-бронирования, и важно подключать каналы, которые приводят именно эту аудиторию. «Мир Турбаз» — площадка, ориентированная на отдых вне города, поэтому интеграция особенно полезна базам отдыха и гостевым домам. Подключение и дальнейшая работа с каналом происходят внутри «Контур.Отеля» и не требуют дополнительных усилий со стороны клиента».

Дополнительным преимуществом интеграции стало расширение охвата каналов продаж. Подключая «Мир Турбаз» в «Контур.Отеле», пользователи автоматически получают доступ еще к двум онлайн-площадкам бронирования — Ubook и Kurortix, которые работают с отелями, базами отдыха и санаториями в России и ближнем зарубежье. Сопровождение интеграции для клиентов «Контур.Отеля» предоставляется бесплатно.

Подключить новый канал бронирования можно в интерфейсе «Контур.Отеля» в разделе настройки каналов. После заполнения данных по объекту и прохождения проверки пользователи могут начать получать бронирования с подключенных площадок.