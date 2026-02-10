Аналитика: прослушивания треков ИИ-артистов выросли более чем в два раза за последние три месяца

Сервис «КИОН Музыка» проанализировал востребованность треков, созданных с использованием ИИ-технологий. За последние три месяца число прослушиваний подобных композиций увеличилось на 135%. Самым популярным синглом стала песня «Ворона» от Кэнни и МС Дымка. Наиболее часто повторно проигрывают треки ИИ-артистов женщины и юные пользователи до 18 лет. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Одним из трендов музыкальной индустрии последнего времени стал рост числа ИИ-артистов. «КИОН Музыка» решила оценить динамику развития этого сегмента. За последние три месяца (1 ноября 2025 г. – 31 января 2026 г. к 1 августа – 31 октября 2025 г.) зафиксировано увеличение количества прослушиваний треков, сгенерированных при помощи искусственного интеллекта, на 135%. Рок – самый быстрорастущий жанр по представленности синглов в чартах, также в исследуемый период произошло расширение диапазона музыкальных направлений в топах.

Первое место по числу прослушиваний за период с 1 ноября 2025 г. по 31 января 2026 г. занял хит «Ворона» от Кэнни и МС Дымка, захвативший социальные сети. Ностальгический хип-хоп-трек «Советский Союз», выпущенный от имени артиста Керсари, расположился на второй позиции. Замыкает топ-3 ИИ-певица Alena с «Ярмаркой судеб». За ней – нашумевшая новая версия знакомой всем с детства песни «Расскажи, Снегурочка» от Sasha Komovich. На пятой строчке рейтинга «Это Радио» и рэп-запись «На мурмулях». Далее в списке следует Jeny Vesna с «Внутренний голос». На седьмой и восьмой позиции «Каприз» и «Дайте в руки мне баян» от Алена.exe. Трек «Деревенский драйв» этой же digital-артистки остановился на девятом месте. Закрывает чарт ZXKAI с синглом NO BATIDAO.

Чаще всего переслушивают ИИ-музыку женщины (по соотношению числа пользователей к проигранным песням): 26% против 21%. Относительно возрастных групп пальма первенства по этому критерию у пользователей младше 18 лет (40%). Следом идут категории 18-24 и 25-34 года: 30% и 28% соответственно. Аудитория от 35 до 44 лет на четвертой позиции с 24%. В топ-5 вошла группа 45-54 года – 19%. Наиболее зрелые слушатели старше 55 лет оказались в конце списка (18%).

Даниил Крючков, директор сервиса «КИОН Музыка»: «AI-треки все чаще попадают в чарты. Это связано и с увеличением их количества в целом, и с незамысловатостью исполнения, которое нередко заигрывает с народными мотивами, облегчающими восприятие песен. Несмотря на очевидный тренд мы по-прежнему делаем фокус на поддержку реальных музыкантов, чей талант привлекает и создает вокруг себя сплоченное комьюнити ценителей их творчества».