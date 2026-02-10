Разделы

7 из 10 экономически активных россиян нравится идея считать отпуска в рабочих днях

Партия ЛДПР предложила изъять из отпускных дней выходные, тем самым увеличив продолжительность отдыха. Законопроект понравился россиянам. В опросе SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Россияне хотят отдыхать в отпуске дольше: большинство экономически активного населения (72%) поддерживает законопроект ЛДПР об исчислении отпуска исключительно в рабочих днях, что приведет к увеличению его общей продолжительности. Против высказались лишь 6% респондентов, а каждый пятый (22%) затруднился с ответом: «А как при этом будут оплачиваться такие отпуска?»; «Что будет с отпусками в январе и мае?»

Среди мужчин больше, чем среди женщин, как сторонников (74 и 69% соответственно), так и противников инициативы (8 и 3%).

Молодежь и россияне 45+ поддерживают законопроект активнее граждан в возрасте от 35 до 45 лет.

Хотят отдыхать дольше и россияне с высшим образованием (74% против 66% среди опрошенных со средним профессиональным).

Больше всего же тех, кто поддерживает инициативу изъятия из отпусков выходных дней, — среди россиян, зарабатывающих от 150 тысяч рублей в месяц (82%).

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 371

Время проведения: 2-6 февраля 2026 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.

