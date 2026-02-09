Trouver выпустил робот-пылесос, который использует сразу несколько типов насадок для влажной уборки
Флагманский Trouver Mobius 60 появился в продаже у российских ретейлеров. Робот-пылесос использует три пары специализированных насадок для влажной уборки, искусственный интеллект и технологию MopSwap™ для автоматического подбора оптимального режима очистки в зависимости от типа напольного покрытия и характера загрязнений. Об этом CNews сообщили представители Trouver.
Более того, модель может похвастаться предельной для отрасли мощностью всасывания до 30 000 Па, системой преодоления двухуровневых препятствий совокупной высотой до 8 (5+3) см и станцией, которая очищает насадки для влажной уборки при 100° C.
Адаптивное зонирование влажной уборки
Ключевая особенность Trouver Mobius 60 — технология MopSwap™, которая в режиме реального времени при помощи искусственного интеллекта анализирует тип покрытия и характер загрязнений, а потом автоматически выбирает подходящую насадку для влажной уборки, исключая необходимость ручного вмешательства.
Робот оснащен тремя сменными парами насадок. ThermoHold изготовлены из теплоаккумулирующих материалов, которые накапливают тепло во время промывки горячей водой и постепенно отдают его при уборке. Это позволяет сохранять оптимальную температуру воды на протяжении всей уборки, эффективно размягчая засохшие загрязнения и расщепляя жир для более глубокой и тщательной очистки. Plush изготовлены из ультрамягкого, высоковпитывающего материала, идеально подходящего для мытья хрупкого паркета. Она бережно очищает даже самые узкие щели, минимизируя количество воды и предотвращая появление царапин и сколов. HyperClean изготовлены из композитных волокон, которые собирает мелкую пыль и пятна с разнообразных поверхностей. Они предназначены для тщательной уборки в углах и в целом охватывают бо́льшие площади, обеспечивая ежедневную тщательную уборку.
Предельная мощность сухой уборки
Еще одним из преимуществ модели является максимально возможная на рынке в данный момент мощность всасывания — 30 000 Па. Такой мощности достаточно, чтобы втянуть не только пыль и волосы, но и частицы до 10 г, будь то сухой корм питомцев или кофейные зерна.
При этом в процессе уборки исключается засорение и наматывание шерсти или волос благодаря двойной центральной щетки TroboWave™, конструкция которой была разработана специально для предотвращения подобных проблем.
Уборка труднодоступных мест
Система StepMaster™ 2.0 позволяет уверенно преодолевать двухуровневые препятствия высотой до 8 см и одноуровневые — до 5 см, обеспечивая доступ к пространству за порогами или ступенями. А динамический DToF-лазер автоматически опускается, позволяя пылесосу заезжать под мебель, ножки которой не ниже 9 см.
Автономность и базовая станция
Базовая станция берет на себя все рутинные этапы обслуживания робота. Она автоматически доливает чистую воду, сливает грязную, промывает и сушит насадки для влажной уборки, меняет их при необходимости, а также подзаряжает устройство, обеспечивая стабильное качество уборки без участия пользователя.
Для очистки мопов используется система термоконтролируемого нагрева: поддон промывается водой температурой до 100 °C, что позволяет эффективно удалять загрязнения и остатки жира. Дополнительно применяется ультрафиолетовая стерилизация, уничтожающая до 99,99 % бактерий.
После промывки насадки автоматически высушиваются горячим воздухом при температуре до 60 °C, а пылесборник проходит отдельную сушку — это снижает риск появления запахов и плесени при регулярном использовании.
Также станция оснащена системой автоматического дозирования чистящих средств с двумя резервуарами DuoSolution™: один предназначен для повседневной уборки, второй — для специализированных растворов, например, для ухода за хрупким паркетом или удаления запахов домашних животных.
Trouver Mobius 60 уже доступен в сети магазинов DNS по цене от 149,9 тыс. руб.