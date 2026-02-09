Trouver выпустил робот-пылесос, который использует сразу несколько типов насадок для влажной уборки

Флагманский Trouver Mobius 60 появился в продаже у российских ретейлеров. Робот-пылесос использует три пары специализированных насадок для влажной уборки, искусственный интеллект и технологию MopSwap™ для автоматического подбора оптимального режима очистки в зависимости от типа напольного покрытия и характера загрязнений. Об этом CNews сообщили представители Trouver.

Более того, модель может похвастаться предельной для отрасли мощностью всасывания до 30 000 Па, системой преодоления двухуровневых препятствий совокупной высотой до 8 (5+3) см и станцией, которая очищает насадки для влажной уборки при 100° C.

Адаптивное зонирование влажной уборки

Ключевая особенность Trouver Mobius 60 — технология MopSwap™, которая в режиме реального времени при помощи искусственного интеллекта анализирует тип покрытия и характер загрязнений, а потом автоматически выбирает подходящую насадку для влажной уборки, исключая необходимость ручного вмешательства.

Робот-пылесос использует сразу несколько типов насадок для влажной уборки

Робот оснащен тремя сменными парами насадок. ThermoHold изготовлены из теплоаккумулирующих материалов, которые накапливают тепло во время промывки горячей водой и постепенно отдают его при уборке. Это позволяет сохранять оптимальную температуру воды на протяжении всей уборки, эффективно размягчая засохшие загрязнения и расщепляя жир для более глубокой и тщательной очистки. Plush изготовлены из ультрамягкого, высоковпитывающего материала, идеально подходящего для мытья хрупкого паркета. Она бережно очищает даже самые узкие щели, минимизируя количество воды и предотвращая появление царапин и сколов. HyperClean изготовлены из композитных волокон, которые собирает мелкую пыль и пятна с разнообразных поверхностей. Они предназначены для тщательной уборки в углах и в целом охватывают бо́льшие площади, обеспечивая ежедневную тщательную уборку.

Предельная мощность сухой уборки

Еще одним из преимуществ модели является максимально возможная на рынке в данный момент мощность всасывания — 30 000 Па. Такой мощности достаточно, чтобы втянуть не только пыль и волосы, но и частицы до 10 г, будь то сухой корм питомцев или кофейные зерна.

При этом в процессе уборки исключается засорение и наматывание шерсти или волос благодаря двойной центральной щетки TroboWave™, конструкция которой была разработана специально для предотвращения подобных проблем.

Уборка труднодоступных мест

Система StepMaster™ 2.0 позволяет уверенно преодолевать двухуровневые препятствия высотой до 8 см и одноуровневые — до 5 см, обеспечивая доступ к пространству за порогами или ступенями. А динамический DToF-лазер автоматически опускается, позволяя пылесосу заезжать под мебель, ножки которой не ниже 9 см.

Автономность и базовая станция

Базовая станция берет на себя все рутинные этапы обслуживания робота. Она автоматически доливает чистую воду, сливает грязную, промывает и сушит насадки для влажной уборки, меняет их при необходимости, а также подзаряжает устройство, обеспечивая стабильное качество уборки без участия пользователя.

Для очистки мопов используется система термоконтролируемого нагрева: поддон промывается водой температурой до 100 °C, что позволяет эффективно удалять загрязнения и остатки жира. Дополнительно применяется ультрафиолетовая стерилизация, уничтожающая до 99,99 % бактерий.

После промывки насадки автоматически высушиваются горячим воздухом при температуре до 60 °C, а пылесборник проходит отдельную сушку — это снижает риск появления запахов и плесени при регулярном использовании.

Также станция оснащена системой автоматического дозирования чистящих средств с двумя резервуарами DuoSolution™: один предназначен для повседневной уборки, второй — для специализированных растворов, например, для ухода за хрупким паркетом или удаления запахов домашних животных.

Trouver Mobius 60 уже доступен в сети магазинов DNS по цене от 149,9 тыс. руб.