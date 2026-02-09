Разделы

МТС: астраханцы смогут получать уведомления о мошеннических звонках близким

МТС расширила возможности защиты от телефонного мошенничества для жителей Астраханской области. Теперь астраханцы в режиме реального времени смогут получать уведомления о подозрительных звонках, которые поступают их близким – детям, пожилым родственникам и другим членам семьи. Решение помогает вовремя предупредить родных о возможной мошеннической угрозе.

По данным сервиса «Защитник», в 2025 г. функция «Безопасный звонок» срабатывала у детей и пожилых людей в два раза чаще. Это говорит о целенаправленном воздействии злоумышленников на наиболее уязвимые категории. Мошенники совершают звонки с учетом распорядка дня потенциальных жертв. Пик звонков пожилым людям приходится на будние дни около 11:00, когда многие остаются одни дома. Детям и подросткам чаще всего звонят около 14:00, сразу после окончания школьных занятий. В 2025 г. в Астраханской области было заблокировано более 14,7 млн нежелательных звонков. Общая продолжительность заблокированных разговоров превысила 3 млн минут – это эквивалентно почти 6 годам сэкономленного времени жителей региона.

Пользователь семейной подписки «Защитника» сможет получать уведомления о любых подозрительных звонках, и своевременно предупредить близких. Это особенно актуально для пенсионеров и детей. Решение позволяет создать дополнительный уровень защиты от социальной инженерии, когда мошенники пытаются поэтапно войти в доверие с целью похищения личных данных и денежных средств.

«Мы видим устойчивое снижение количества нежелательных звонков в Астраханской области, но при этом мошеннические сценарии становятся более точечными и персонализированными. Именно поэтому сегодня важно защищать не только себя, но и близких – особенно пожилых родственников и детей. Семейные уведомления в сервисе позволяют вовремя заметить угрозу и вмешаться до того, как разговор приведет к финансовым или личным потерям», – отметил технический директор МТС в Астраханской области Андрей Кожарин.

