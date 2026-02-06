Разделы

Новый трехкамерный холодильник Harper RH6966BB поступил в продажу

Бренд Harper объявил о начале продаж новой современной модели семейного холодильника. При разработке учтено большинство потребностей пользователя и сценариев использования. Об этом CNews сообщили представители Harper.

Общий объем холодильника значительный: 551 л. Полезный объем холодильного отделения 326 л, а морозильного 141 л. Такие характеристики позволяют поддерживать необходимый запас продуктов даже для большой семьи.

Особое внимание уделено экстерьеру устройства. Поверхность дверок выполнена из обливного стекла со специальным Soft Touch покрытием, практически и исключающим возможность появления отпечатков пальцев, что, несомненно, порадует перфекционистов.

Продуман для современных интерьеров. Harper RH6966BB имеет глубину менее 60 см. Холодильник может быть встроен в нишу или соло на одном уровне с кухонной мебелью.

Управление холодильником осуществляется через интуитивно понятную сенсорную панель, вынесенную на фронт.

Доступные регулировки: холодильное отделение – настройка в диапазоне от +2°С до +8°С либо отключение охлаждения; смарт зона в холодильном отделении – детское питание +3°С, зона свежести 0°С, лёгкая заморозка -1,5°С; морозильная камера – настройка в диапазоне от -14°С до -22°С; морозильная камера-трансформер – от +5°С до -20°С; дополнительные режимы – ЭКО, «Отпуск», «Суперзаморозка» (-25°С), «Суперохлаждение» (+2°С в течение 2,5 ч).

Класс энергопотребления А+ делает устройство экономным и снижает стоимость эксплуатации холодильника.

Экономичной и тихой работе способствует применение современного инверторного компрессора. В отличие от старых компрессоров двигатель работает плавно без постоянных включений и выключений.

Звук работающего холодильника всего 39 дБ. Это сопоставимо с очень тихим шепотом и не вызывает дискомфорта даже ночью.

Разделение морозильной камеры на две части и использование 4х дверной конструкции призвано снизить потери охлажденного воздуха при использовании холодильника.

Каждая часть морозильной камеры имеет независимые настройками. Одна работает как обычная морозилка. А камера-трансформер может использоваться как морозильная, нулевая зона или в режиме обычного холодильника.

Холодильная камера также имеет зоны, специально разработанные для хранения различных продуктов: холодильное отделение; ящик для овощей и фруктов; зона повышенной влажности (для свежих овощей, зелени, фруктов и деликатесов); смарт зона (детское питание, сырое мясо или рыба).

Более длительное хранение продуктов достигается применением нескольких полезных решений: улучшенная геометрия движения воздуха в холодильнике способствует равномерному охлаждению хранящихся продуктов; использование всей задней стенки в качестве охлаждающего элемента также помогает поддерживать нужную температуру по всему объёму холодильной камеры; напыление из наночастиц серебра сохраняет свежеть продуктов, а также, значительно снижает активность бактерий и вероятность появления неприятных запахов.

