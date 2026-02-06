Разделы

Телеком Инфраструктура
|

МТС запустила сеть LTE для вахтовых работников в Тенькинском округе

ПАО «МТС», цифровая экосистема, запустила базовую станцию в Тенькинском муниципальном округе для сотрудников производственных предприятий. Запуск нового телеком-оборудования в промышленном районе позволит работникам предприятий пользоваться голосовой связью и скоростным мобильным интернетом МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новая базовая станция расположена в Тенькинском муниципальном округе в районе реки Тэутэджак, где сосредоточено крупное добывающее производство. В сезон здесь трудится около тысячи сотрудников, а более 600 работают на постоянной основе. Новая LTE-сеть позволит ускорить операционные процессы на высокотехнологичных участках, внедрить цифровые системы контроля и безопасности, а также обеспечит стабильной связью сотрудников

«МТС продолжает развивать LTE-сеть в Магаданской области, запуская новые и модернизируя действующие объекты сетевой инфраструктуры. Надежная связь помогает не только повысить производственную эффективность, но и создают более комфортные условия для работников, подолгу занятых на производстве. Скоростной мобильный интернет позволяет работникам поддерживать связь с родными и близкими, а также пользоваться онлайн-сервисами для решения бытовых вопросов, например, перевода средств, оплаты счетов, оформления справок и документов, в свободные от работы часы подключать сервисы развлечений», – сказал директор филиала МТС в Магаданской области Евгений Никишин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Российские компании сегодня ограничены в средствах защиты от кибератак

Сбербанк выпустил открытое руководство по созданию архитектуры управления роботами от обучения до настройки поведения

Как противостоять обману в сети: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

Госструктуры США страдают от кибератак, потому что для их древнего сетевого оборудования уже не выходят обновления

Как создать корпоративного ИИ-эксперта без утечек данных

Китай вырвался в лидеры мировой гонки гуманоидных роботов, заняв 80% рынка

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Показать еще

Наука

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни
Показать еще