МТС запустила сеть LTE для вахтовых работников в Тенькинском округе

ПАО «МТС», цифровая экосистема, запустила базовую станцию в Тенькинском муниципальном округе для сотрудников производственных предприятий. Запуск нового телеком-оборудования в промышленном районе позволит работникам предприятий пользоваться голосовой связью и скоростным мобильным интернетом МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новая базовая станция расположена в Тенькинском муниципальном округе в районе реки Тэутэджак, где сосредоточено крупное добывающее производство. В сезон здесь трудится около тысячи сотрудников, а более 600 работают на постоянной основе. Новая LTE-сеть позволит ускорить операционные процессы на высокотехнологичных участках, внедрить цифровые системы контроля и безопасности, а также обеспечит стабильной связью сотрудников

«МТС продолжает развивать LTE-сеть в Магаданской области, запуская новые и модернизируя действующие объекты сетевой инфраструктуры. Надежная связь помогает не только повысить производственную эффективность, но и создают более комфортные условия для работников, подолгу занятых на производстве. Скоростной мобильный интернет позволяет работникам поддерживать связь с родными и близкими, а также пользоваться онлайн-сервисами для решения бытовых вопросов, например, перевода средств, оплаты счетов, оформления справок и документов, в свободные от работы часы подключать сервисы развлечений», – сказал директор филиала МТС в Магаданской области Евгений Никишин.