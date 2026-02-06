Разделы

Цифровизация Внедрения Электроника Техника
|

МТС наращивает присутствие в сегменте робототехники

МТС объявляет о стратегическом развитии направления промышленной робототехники. Одним из ключевых элементов нового сегмента станет комплексное предложение «Робот как сервис» (RaaS), объединяющее роботов, связь, ПО, внедрение и поддержку в рамках единой подписки. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС представила планы по развитию направления роботизации. Внедрение роботов становится стандартом для оптимизации бизнес-процессов, однако высокие капитальные затраты и сложность внедрения остаются ключевыми барьерами для многих компаний. МТС предлагает решение на основе технологии RaaS, которая дает бизнесу возможность начать роботизацию с минимальными рисками и уйти от затратных adHoc-решений.

Решение актуально для крупных отраслей, где есть острая необходимость в масштабной автоматизации механических процессов, в частности для ритейла, логистики и производств. В рамках одной услуги клиенты смогут получить роботов, высокоскоростную связь, а также программное обеспечение с его внедрением и технической поддержкой. Это позволит бизнесу быстро начать автоматизацию, масштабировать ее на основе измеримых результатов и легко интегрировать роботов в единую систему управления. Развитие направления будет осуществляться как за счет собственных разработок, так и в партнерстве с лидерами рынка.

«Роботизация с одной стороны выглядит как что-то из будущего, с другой – это объективная реальность уже даже не только в промышленности, почти во всех сферах бизнеса. Наша задача – помочь всем участникам отрасли начать процесс роботизации в финансово комфортных условиях, принимая решения о дальнейшем развитии на основе реальных измеримых результатов, а не пытаться найти инвестиции для прямой покупки и внедрен», – сказал руководитель центра индустриальных продуктов и решений МТС Павел Федосов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как аппаратная защита и биометрия помогут бизнесу построить безопасную офисную среду

Прокуратура требует ужесточить наказание получившим условные сроки фигурантам дела о поставке чипов для оборонки

Топ-10 ИТ-трендов в России на 2026 г. по версии CNews

Сотрудников Wildberries пересаживают с Mac mini на российские ПК

Елена Ляховицкая, «ИТ-Атлас»: Аналитика становится инструментом защиты бюджетов и стратегического планирования

Китай вырвался в лидеры мировой гонки гуманоидных роботов, заняв 80% рынка

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор роутера HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro: и умный, и красивый

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Показать еще

Наука

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни
Показать еще