В Петербурге и Ленобласти снизился темп активности телефонных мошенников

МТС сообщает о снижении числа нежелательных звонков в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Во втором полугодии 2025 г. количество мошеннических и спам-вызовов жителям северо-западных регионов снизилось на четверть по сравнению с началом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Всего в 2025 г. МТС с помощью антиспам-инструментов заблокировала 196 млн звонков в адрес жителей Петербурга и Ленобласти. Их общая продолжительность составила более 45 млн минут, что эквивалентно почти 86 годам несостоявшихся бесед с недоброжелателями. Чаще всего до петербуржцев пытались дозвониться с рекламными предложениями, опросами, реже досаждали с назойливыми звонками компании из сферы туризма.

При этом в течение 2025 г. наблюдалось ежеквартальное снижение количества мошеннических и спам-звонков. Положительная динамика связана со вступлением в силу направленных на борьбу с телефонным мошенничеством законов и развитием решений МТС «Защитник» на базе искусственного интеллекта для выявления и блокировки спам-вызовов.

«Хотя и в 2025 г. мы наблюдали снижение числа нежелательных звонков в Петербурге и Ленобласти, это не повод терять бдительность, мошенники никогда не дремлют и постоянно продумывают новые уловки. Недоброжелатели часто выдают себя за представителей различных учреждений, пытаясь убедить людей в срочной необходимости передать личные данные или совершить платеж. В итоге человек рискует потерять доступ к счетам, понести серьезные финансовые потери. Чтобы бороться с такими схемами, мы развиваем инструменты на базе искусственного интеллекта. Так, наш «Защитник» может во время звонка выявить признаки обмана и предупредить абонента о потенциальной угрозе», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

