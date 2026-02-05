Разделы

Серые схемы трудоустройства: 4 из 10 россиян против, 1 из 3 готов согласиться

Число противников серых схем трудоустройства на четверть превышает число лояльных. В опросе SuperJob приняли участие 1800 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

42% экономически активных россиян не согласны на работу с «серой» зарплатой или неофициальным устройством. 1 из 3 готов согласиться на подобные схемы найма. Каждый четвертый затруднился с ответом.

Мужчины демонстрируют большую готовность к неофициальной оплате труда по сравнению с женщинами (40 и 27% соответственно). Если среди представителей сильного пола число согласных и несогласных различается незначительно (40 и 37%), то среди россиянок больше тех, кто считает соблюдение ТК РФ обязательным условиям трудоустройства (46%).

Недобросовестным работодателям проще повлиять на решение россиян в возрасте от 45 лет: среди них количество потенциально готовых получать зарплату в конверте составляет 36%, а среди молодежи до 35 лет — всего 31%.

Респонденты с высшим образованием отказываются от «серых» схем чаще, чем те, у кого среднее профессиональное образование (44 и 36% соответственно).

Динамика результатов опроса за 17 лет очень показательна. Максимальный уровень готовности принять «серую» зарплату пришелся на февраль 2009 г. (60% согласных), что было реакцией на экономический кризис. Далее, в течение 2010-х годов, доля согласных колебалась в диапазоне 35-48%. Переломный момент наступил в 2022 г., когда после резкого роста уровня согласия в начале года (до 40%) началось постепенное, но устойчивое снижение этого показателя.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 399

Время проведения: 27 января — 2 февраля 2026 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1800 респондентов.

