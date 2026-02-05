Разделы

Пермский бизнес нарастил инвестиции в решения на базе интернета вещей

МТС оценила востребованность цифровых сервисов у пермского бизнеса и выявила наиболее популярные услуги. В 2025 г. компании Пермского края чаще всего инвестировали в сервисы на базе интернета вещей (IoT). Об этом CNews сообщили представители МТС.

Рост инвестиций в Пермском крае показали IoT-решения – этот показатель вырос более чем на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. По объему инвестиций сервисы IoT также уверенно лидируют по итогам года, опередив вложения бизнеса в другие востребованные цифровые решения – такие как, видеоаналитику и облачные сервисы.

Лидером по внедрению IoT-решений в Пермском крае выступает транспортная отрасль. Здесь технологии интернета вещей создают интеллектуальную среду для управления парком и инфраструктурой: от телематики и контроля расхода топлива до предиктивного анализа технического состояния транспортных средств и предотвращения аварий. На втором месте по масштабам внедрения находится логистика, где IoT обеспечивает сквозную видимость цепочек поставок. Третьей по уровню внедрения является промышленность, где IoT-платформы лежат в основе создания «умных» производств, обеспечивая дистанционный мониторинг оборудования, управление энергоэффективностью и контроль качества процессов.

«Рост инвестиций пермского бизнеса в IoT — это показатель перехода от экспериментальных проектов к планомерной цифровой трансформации. Компании региона все чаще рассматривают интернет вещей не как технологическую опцию, а как стратегическую инфраструктуру. Она позволяет перестраивать бизнес-модели: переходить от продажи продукта к предоставлению сервиса, внедрять удаленный контроль и предиктивную аналитику, что в итоге создает принципиально новый уровень надежности, прозрачности и клиентского опыта. Именно этот переход к бизнесу, основанному на данных, и объясняет лидирующую востребованность IoT-решений», — отметила директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

