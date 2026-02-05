Разделы

Безопасность Телеком
|

Ментальное здоровье хабаровской молодежи поддержит ИИ-ассистент МТС

Цифровая экосистема МТС запускает бесплатного ИИ-ассистента ментальной поддержки для молодёжи. Сервис позволяет пользователям обсуждать личные проблемы и тревоги, получать практические рекомендации по улучшению эмоционального состояния, а также информацию по темам психологии. Об этом CNews сообщили представители МТС.

ИИ-ассистент ведет диалог, задавая уточняющие вопросы. Например, если молодой пользователь не решается сменить место работы на старте карьеры, ассистент спросит, что именно его беспокоит в текущей деятельности. После короткого диалога он выделит основную проблему, например, отсутствие карьерных перспектив, и переспросит, верно ли понял ситуацию. Затем даст практический совет по её постепенному решению: предложит составить список интересных компаний и посмотреть несколько подходящих вакансий в ближайшее время.

Сервис не дает медицинских рекомендаций в случае проблем с ментальным здоровьем или пережитым травматическим опытом. Сценарий имеет прописанные табуированные темы, на которые ИИ-ассистент ментальной поддержки не будет отвечать. Тогда ИИ-ассистент посоветует обратиться к квалифицированному специалисту для оказания профессиональной помощи. При нажатии кнопки «Очистить диалог» ассистент забывает историю переписки и начинает общение с чистого листа.

«Каждое поколение уникально. Современная молодежь сталкивается с другими вызовами и реагирует на трудности не так, как их родители 20-30 лет назад. Жизнь стала быстрее, и порой дойти до специалиста — это не только вопрос финансов, но и обычной нехватки времени. Поэтому мы и создали этого ИИ-ассистента в тарифе «РИИЛ» — как мгновенный, бесплатный и безопасный инструмент первой помощи для эмоционального состояния, доступный прямо в телефоне», — сказала директор МТС в Хабаровском крае, Наталья Экшенгер.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как «Энергосбыт плюс» автоматизировал ключевые CRM-процессы на российском техстеке

ИИ начал нанимать людей на работу и делегировать им свои задачи

Главные события в сфере квантовых вычислений в России и в мире. Выбор CNews

В России готовится эксперимент по использованию 3D-печати в строительстве

Как противостоять обману в сети: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

В Москве кончилось электричество для новых ЦОДов. Остатки забронированы крупными игроками

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще