Навигационное оборудование российского производителя Galileosky вошло в реестр промышленной продукции

Экспертная оценка подтвердила, что аппаратура спутниковой навигации Galileosky 10 АСН разрабатывается и производится на территории Российской Федерации. Включение в реестр означает соответствие требованиям Постановления Правительства России № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции». Об этом CNews сообщили представители Galileosky.

Аппаратура спутниковой навигации Galileosky 10 АСН применяется на грузовых автомобилях и спецтехнике, обеспечивая: мониторинг местоположения транспорта; повышение безопасности перевозок; контроль и снижение расхода топлива; мониторинг состояния техники.

Оборудование Galileosky 10 АСН выделяется возможностью подключения любых беспроводных датчиков с пользовательским разбором до 64 параметров. Устройство поддерживает гибкие программируемые сценарии, что позволяет техническим специалистам на месте анализировать данные из CAN-шины, контролировать состояние узлов транспортного средства и отслеживать поведение водителя за рулем.

Использование российской аппаратуры спутниковой навигации обязательно для признания транспортного средства отечественным. Таким образом, Galileosky 10 АСН могут применять автопроизводители и компании с собственным автопарком, соблюдающие требования по локализации техники и импортозамещению.

Как отмечает руководитель развития производства Galileosky Дмитрий Гуреев, компания последовательно делает акцент на локализации и применении отечественных технологических решений, в том числе в области микроэлектроники: «Такой подход позволяет обеспечивать устойчивость цепочек поставок и соответствие требованиям к происхождению продукции».

Аппаратура Galileosky 10 АСН также сертифицирована для перевозки опасных грузов (нефть, дизель топливо, отходы и т.д.) и пассажирских перевозок. Ранее оборудование подтвердило соответствие требованиям Постановления Правительства России № 2216 «Об утверждении Правил оснащения транспортных средств категорий М2, М3 и транспортных средств категории N, используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации».