Разделы

Безопасность Телеком Мобильная связь
|

МТС: в Волгоградской области снизилось количество звонков от мошенников

МТС проанализировала активность спамерских и потенциально мошеннических звонков в Волгоградской области. По итогам 2025 г. количество нежелательных вызовов сократилось по сравнению с предыдущим годом. Всего в регионе заблокировано более 16,8 млн нежелательных звонков.

В 2025 г. МТС с помощью интеллектуальных инструментов защиты от спама и мошенничества заблокировала более 16,8 млн нежелательных звонков в адрес жителей Волгоградской области. Для сравнения, в 2024 г. этот показатель превышал 17,1 млн вызовов. В течение прошлого года наблюдалось ежеквартальное снижение количества мошеннических и спам звонков. Позитивная тенденция связана со вступлением в силу направленных на борьбу с телефонным мошенничеством законов, а также с совершенствованием ИИ-инструментов МТС для поиска и блокировки нежелательных вызовов.

Общая продолжительность голосовых вызовов, от которых умные алгоритмы МТС защитили волгоградцев в 2025 г., составила более 3,4 млн минут. В случае выявления подозрительного звонка «Защитник» самостоятельно отвечал на вызов, вел разговор и сэкономил таким образом жителям региона около 6,5 года. Чаще всего жителям Волгоградской области звонили от имени финансовых организаций, с предложениями рекламных услуг и участием в опросах, а также под видом коллекторов и юридических консультантов. В числе наиболее распространенных тематик также товары и услуги, страхование, недвижимость, медицина и автоуслуги.

«Мы видим, что в Волгоградской области постепенно снижается общее количество нежелательных звонков, при этом сами сценарии становятся более короткими и адресными. Это говорит о том, что мошенники адаптируются, а технологии защиты развиваются еще быстрее. Мы постоянно совершенствуем ИИ-алгоритмы, которые анализируют поведение звонка в первые секунды разговора и позволяют блокировать потенциально опасные вызовы до того, как они нанесут ущерб. Для нас важно, чтобы цифровая безопасность стала базовым элементом повседневной жизни наших абонентов», – отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как цифровизация массового найма увеличила отклики на вакансии в 2,5 раза: кейс «М.Видео-Эльдорадо»

Тысячи вариантов ворующего деньги трояна для Android раздавались с легальной платформы ИИ

Дмитрий Золотарёв, ICL Soft: Для фармы не может быть коробочного CRM-решения

Россия под атакой: Хакеры потребовали у российской компании рекордный выкуп в полмиллиарда

Как создать корпоративного ИИ-эксперта без утечек данных

Серверы антивируса eScan взломали, скомпрометировали и раздавали с них вредонос

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Умные кольца против умных часов: плюсы, минусы и перспективы

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще