МТС: в Волгоградской области снизилось количество звонков от мошенников

МТС проанализировала активность спамерских и потенциально мошеннических звонков в Волгоградской области. По итогам 2025 г. количество нежелательных вызовов сократилось по сравнению с предыдущим годом. Всего в регионе заблокировано более 16,8 млн нежелательных звонков.

В 2025 г. МТС с помощью интеллектуальных инструментов защиты от спама и мошенничества заблокировала более 16,8 млн нежелательных звонков в адрес жителей Волгоградской области. Для сравнения, в 2024 г. этот показатель превышал 17,1 млн вызовов. В течение прошлого года наблюдалось ежеквартальное снижение количества мошеннических и спам звонков. Позитивная тенденция связана со вступлением в силу направленных на борьбу с телефонным мошенничеством законов, а также с совершенствованием ИИ-инструментов МТС для поиска и блокировки нежелательных вызовов.

Общая продолжительность голосовых вызовов, от которых умные алгоритмы МТС защитили волгоградцев в 2025 г., составила более 3,4 млн минут. В случае выявления подозрительного звонка «Защитник» самостоятельно отвечал на вызов, вел разговор и сэкономил таким образом жителям региона около 6,5 года. Чаще всего жителям Волгоградской области звонили от имени финансовых организаций, с предложениями рекламных услуг и участием в опросах, а также под видом коллекторов и юридических консультантов. В числе наиболее распространенных тематик также товары и услуги, страхование, недвижимость, медицина и автоуслуги.

«Мы видим, что в Волгоградской области постепенно снижается общее количество нежелательных звонков, при этом сами сценарии становятся более короткими и адресными. Это говорит о том, что мошенники адаптируются, а технологии защиты развиваются еще быстрее. Мы постоянно совершенствуем ИИ-алгоритмы, которые анализируют поведение звонка в первые секунды разговора и позволяют блокировать потенциально опасные вызовы до того, как они нанесут ущерб. Для нас важно, чтобы цифровая безопасность стала базовым элементом повседневной жизни наших абонентов», – отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.