«Россети Московский регион» выявили почти 260 тысяч нелегально размещенных линий связи на опорах ЛЭП

По итогам 2025 г. специалисты «Россети Московский регион» выявили 258,67 тыс. фактов нелегально смонтированных на опорах линий электропередачи проводов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Об этом CNews сообщили представители компании «Россети Московский регион».

Такие незаконные действия не только мешают проведению плановых и восстановительных работ, но и создают угрозу стабильной работе электросетевого оборудования. Нелегально смонтированные ВОЛС могут привести к аварийным ситуациям с обесточиванием потребителей.

Размещая свои линии связи на опорах ЛЭП без разрешения «Россети Московский регион», провайдеры нарушают Федеральный закон «О связи», а также п.19. Постановления Правительства РФ от 22 ноября 2022 г. № 2106 «О порядке недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи», согласно которым специальные объекты инфраструктуры используются для размещения сетей электросвязи на основании договора пользователя инфраструктуры с ее владельцем.

Факты незаконного монтажа ВОЛС выявляются энергетиками в рамках регулярных обходов линий электропередачи. После чего производится документирование данного факта, а работники компании организуют претензионную работу, предлагая операторам связи заключить договор и оплатить незаконное пользование.

Что делать операторам связи, чтобы избежать неприятных последствий самим и защитить своих клиентов от внезапного исчезновения интернета в результате демонтажа незаконных ВОЛС? Начать работать легально, своевременно заключив договор на размещение своих сетей связи с «Россети Московский регион». Это не только избавит от правовых рисков, но и создаст стабильные условия для развития бизнеса.