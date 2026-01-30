Пользователям Мах стала доступна быстрая регистрация в отелях сети Cosmos

Cosmos Hotel Group запустила в национальном мессенджере сервис предварительного оформления документов для заселения в гостиницу. Пользователи могут пройти онлайн-регистрацию заранее в чат-боте Мах и сократить время, проведенное на ресепшене. Об этом CNews сообщили представители Мах.

Сервис быстрой регистрации доступен в отеле Cosmos Smart Dubininskaya в Москве, а в дальнейшем будет поэтапно масштабирован на другие объекты сети.

После бронирования номера на сайте отеля – за несколько дней до заселения – на электронную почту пользователя придет приглашение пройти онлайн-регистрацию. Процесс включает несколько шагов: переход по ссылке в личный кабинет сервиса онлайн регистрации и выбор Мах, как инструмент предоставления данных гостя; предоставление данных с подтверждением через портал «Госуслуги»; автоматическое заполнение анкеты на стороне отеля.

При заселении сотрудникам отеля остается только проверить паспорт гостя без ручного ввода данных.

Cosmos Hotel Group развивает цифровые сервисы в Mах, как единую инфраструктуру, последовательно расширяя функциональность для гостей и отелей сети. Помимо онлайн-регистрации, в двух отелях сети в Москве и Санкт-Петербурге уже работают верифицированные чат-боты с функциями консультирования, подбора номеров, бронирования и оплаты. Переход в чат-боты осуществляется по ссылкам на официальных сайтах отелей.

Президент Cosmos Hotel Group Александр Биба: «Мы последовательно развиваем цифровые инструменты, которые упрощают взаимодействие гостя с отелем на ключевых этапах – от бронирования до заселения. Для нас важно, чтобы внедрение таких решений повышало удобство для гостей и одновременно снижало операционную нагрузку на персонал».