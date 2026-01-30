Разделы

Веб-сервисы
|

Пользователям Мах стала доступна быстрая регистрация в отелях сети Cosmos

Cosmos Hotel Group запустила в национальном мессенджере сервис предварительного оформления документов для заселения в гостиницу. Пользователи могут пройти онлайн-регистрацию заранее в чат-боте Мах и сократить время, проведенное на ресепшене. Об этом CNews сообщили представители Мах.

Сервис быстрой регистрации доступен в отеле Cosmos Smart Dubininskaya в Москве, а в дальнейшем будет поэтапно масштабирован на другие объекты сети.

После бронирования номера на сайте отеля – за несколько дней до заселения – на электронную почту пользователя придет приглашение пройти онлайн-регистрацию. Процесс включает несколько шагов: переход по ссылке в личный кабинет сервиса онлайн регистрации и выбор Мах, как инструмент предоставления данных гостя; предоставление данных с подтверждением через портал «Госуслуги»; автоматическое заполнение анкеты на стороне отеля.

При заселении сотрудникам отеля остается только проверить паспорт гостя без ручного ввода данных.

Cosmos Hotel Group развивает цифровые сервисы в Mах, как единую инфраструктуру, последовательно расширяя функциональность для гостей и отелей сети. Помимо онлайн-регистрации, в двух отелях сети в Москве и Санкт-Петербурге уже работают верифицированные чат-боты с функциями консультирования, подбора номеров, бронирования и оплаты. Переход в чат-боты осуществляется по ссылкам на официальных сайтах отелей.

Президент Cosmos Hotel Group Александр Биба: «Мы последовательно развиваем цифровые инструменты, которые упрощают взаимодействие гостя с отелем на ключевых этапах – от бронирования до заселения. Для нас важно, чтобы внедрение таких решений повышало удобство для гостей и одновременно снижало операционную нагрузку на персонал».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Платформенная модель, кибербезопасность и ИИ: как до 2030 г. будет идти цифровая трансформация государства

Россиянин с боем вернул себе домены, которые Запад отобрал у него из-за санкций

Как противостоять обману в сети: новый выпуск видеоподкаста «CNews.Лица»

США отобрали доменные имена у трех знаменитых торрент-трекеров с многомиллионной аудиторией

Как превратить онлайн-доску в модель корпоративной визуальной платформы

Сотрудники Meta* читают переписки в WhatsApp** и сливают их всем желающим. В США начато расследование

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Лучшие TWS-наушники стоимостью до 5000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще