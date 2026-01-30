Разделы

«Мажордом» запустил систему мониторинга показателей работы УК

Компания «Философт» реализовала новое решение – «Пульс УК», которое в режиме реального времени отображает ключевые показатели работы управляющей компании. Новая функция автоматически собирает все доступные данные из экосистемы «Мажордом», делая процессы обслуживания дома прозрачными для всех сторон.

Модуль предоставляет три группы показателей: SLA по заявкам – процент обращений, закрытых в установленный срок, с распределением по категориям работ; CSI (индекс удовлетворенности) – средняя оценка жителей по пятибалльной шкале за выполненные работы и услуги; NPS (индекс лояльности) – соотношение жителей, готовых рекомендовать УК, нейтральных и недовольных клиентов

Для жителей новый функционал становится инструментом объективной оценки работы управляющей компании, позволяя отслеживать выполнение заявок и качество сервиса на основе конкретных метрик. Для УК система предоставляет аналитику для своевременного выявления слабых мест в работе и оптимизации процессов обслуживания.

«Прозрачность – ключевой тренд в управлении недвижимостью. Когда жители видят реальные показатели работы УК, а управляющие компании получают четкую аналитику, это меняет качество взаимодействия. Вместо эмоциональных споров появляется предметный разговор на основе данных и, самое главное, партнерство», – отметил директор «Философт» Иван Власов.

Для девелоперов внедрение таких инструментов становится дополнительным конкурентным преимуществом, повышающим ценность объектов и собственных УК и снижающим риски конфликтных ситуаций с жителями после сдачи домов.

