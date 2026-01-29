Разделы

ПО Софт Безопасность Новости поставщиков Техника Импортонезависимость
|

СДЗ УБ Dallas Lock полностью совместимо с оборудованием «РАМЭК-ВС»

СДЗ УБ Dallas Lock полностью совместимо с оборудованием «РАМЭК-ВС». Пользователи и организации, переходящие на российские решения, теперь могут интегрировать в свои ИТ-инфраструктуры эти взаимодополняющие продукты. Об этом CNews сообщили представители компании «Конфидент».

В ходе испытаний специалисты компаний «Конфидент» и «РАМЭК-ВС» подтвердили корректную работу Средства доверенной загрузки уровня базовой системы ввода-вывода Dallas Lock (релиз v2.0.14) и оборудования «РАМЭК-ВС».

Работоспособность СДЗ УБ Dallas Lock с оборудованием «РАМЭК-ВС» не зависит от используемой операционной системы.

Список совместимого оборудования: материнские платы РАМГ.467145.008, РАМГ.467145.010, РАМГ.467145.009, РАМГ.467145.011.

СДЗ УБ Dallas Lock

Видеоконференции как основной инструмент бизнеса: критерии выбора в 2026 году
Бизнес-коммуникации

Средство доверенной загрузки уровня базовой системы ввода-вывода – это сертифицированное ФСТЭК России программно-техническое средство, блокирующее попытки несанкционированной загрузки нештатной операционной системы. Предоставляет доступ к информационным ресурсам в случае успешной проверки подлинности загружаемой операционной системы. Осуществляет проверку целостности программного обеспечения и среды функционирования и регистрацию событий безопасности.

Материнские платы «РАМЭК-ВС»

Материнские платы собственной разработки от российского производителя электроники «РАМЭК-ВС». Входят в реестр Минпромторга России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как обновленная Security Vision SIEM трансформирует подход к защите данных

«Аквариус» вносит в реестр отечественного ПО свою мобильную ОС. И это не Android

Илона Киреёнок, UDV Group: Компании хотят не просто укрепить защиту, но и сократить время восстановления после атак

Российские робототехники восстановят советские глубоководные аппараты «Мир»

Видеоконференции как основной инструмент бизнеса: критерии выбора в 2026 году

Конференция CNews «Российские ERP-системы» состоится 19 марта 2026 года

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще