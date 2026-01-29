СДЗ УБ Dallas Lock полностью совместимо с оборудованием «РАМЭК-ВС»

СДЗ УБ Dallas Lock полностью совместимо с оборудованием «РАМЭК-ВС». Пользователи и организации, переходящие на российские решения, теперь могут интегрировать в свои ИТ-инфраструктуры эти взаимодополняющие продукты. Об этом CNews сообщили представители компании «Конфидент».

В ходе испытаний специалисты компаний «Конфидент» и «РАМЭК-ВС» подтвердили корректную работу Средства доверенной загрузки уровня базовой системы ввода-вывода Dallas Lock (релиз v2.0.14) и оборудования «РАМЭК-ВС».

Работоспособность СДЗ УБ Dallas Lock с оборудованием «РАМЭК-ВС» не зависит от используемой операционной системы.

Список совместимого оборудования: материнские платы РАМГ.467145.008, РАМГ.467145.010, РАМГ.467145.009, РАМГ.467145.011.

СДЗ УБ Dallas Lock

Средство доверенной загрузки уровня базовой системы ввода-вывода – это сертифицированное ФСТЭК России программно-техническое средство, блокирующее попытки несанкционированной загрузки нештатной операционной системы. Предоставляет доступ к информационным ресурсам в случае успешной проверки подлинности загружаемой операционной системы. Осуществляет проверку целостности программного обеспечения и среды функционирования и регистрацию событий безопасности.

Материнские платы «РАМЭК-ВС»

Материнские платы собственной разработки от российского производителя электроники «РАМЭК-ВС». Входят в реестр Минпромторга России.