В МАИ разработали стабилизатор антенны для увеличения дальности связи беспилотников

В Московском авиационном институте разработали систему стабилизации узконаправленных антенн связи для беспилотных летательных аппаратов. Механизм позволяет точно удерживать ориентацию антенны на наземный пункт управления при любых маневрах дрона. Такая схема значительно повышает дальность и качество радиосвязи, что критично для управления беспилотниками в условиях плохой видимости и работы средств РЭБ. Работы ведутся в интересах российского производителя беспилотников – компании ООО «Компонент». Об этом CNews сообщили представители МАИ.

По внешнему виду аппарат напоминает яблоко «с носом». Он весит около 500 граммов и может быть смонтирован на любом беспилотнике, как самолётного типа, так и коптере.

«Обычно направленные антенны располагают на наземной установке. Это вполне рабочее решение, но в определенных условиях этого может быть недостаточно, – сказал один из разработчиков, студент института № 1 «Авиационная техника» МАИ Александр Якубчик. – Наша разработка позволяет выполнить наведение антенны на наземный пункт управления при изменении положения аппарата. Это повышает качество и дальность связи, улучшает эксплуатационные свойства дрона, в том числе безопасность».

Разработка и сборка опытных образцов ведется на производственной базе кафедры 104 «Технологическое проектирование и управление качеством». Курируют работу руководитель проектов дирекции «Аэромобильность» МАИ Антон Ляпин и специалист по управлению проектами Мария Буркова.

По словам разработчиков, решений по оснащению беспилотников направленными антеннами до этого не было. Узконаправленная антенна фокусирует сигнал и обеспечивает связь в сложных погодных условиях и на значительном удалении от пункта управления.

Опытный экземпляр уже готов. Его корпус конструкторы напечатали на 3D-принтере. Следующий этап – упрощение производства устройства и облегчение конструкции. Это позволит удешевить и ускорить внедрение разработки. Испытания системы непосредственно на БЛА запланированы на 2026 г.

Кроме того, маевцы решили объединиться с молодёжной инженерной командой из СамГТУ для создания единого комплекса управления БЛА – самарцы разрабатывают наземную часть.

«В перспективе создаваемый механизм стабилизации может стать частью комплексного решения для обеспечения сверхдальней и помехоустойчивой связи беспилотных авиационных систем любого типа», – сказал Александр Якубчик.