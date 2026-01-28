Разделы

Бизнес Кадры Электроника
|

В МАИ разработали стабилизатор антенны для увеличения дальности связи беспилотников

В Московском авиационном институте разработали систему стабилизации узконаправленных антенн связи для беспилотных летательных аппаратов. Механизм позволяет точно удерживать ориентацию антенны на наземный пункт управления при любых маневрах дрона. Такая схема значительно повышает дальность и качество радиосвязи, что критично для управления беспилотниками в условиях плохой видимости и работы средств РЭБ. Работы ведутся в интересах российского производителя беспилотников – компании ООО «Компонент». Об этом CNews сообщили представители МАИ.

По внешнему виду аппарат напоминает яблоко «с носом». Он весит около 500 граммов и может быть смонтирован на любом беспилотнике, как самолётного типа, так и коптере.

«Обычно направленные антенны располагают на наземной установке. Это вполне рабочее решение, но в определенных условиях этого может быть недостаточно, – сказал один из разработчиков, студент института № 1 «Авиационная техника» МАИ Александр Якубчик. – Наша разработка позволяет выполнить наведение антенны на наземный пункт управления при изменении положения аппарата. Это повышает качество и дальность связи, улучшает эксплуатационные свойства дрона, в том числе безопасность».

Разработка и сборка опытных образцов ведется на производственной базе кафедры 104 «Технологическое проектирование и управление качеством». Курируют работу руководитель проектов дирекции «Аэромобильность» МАИ Антон Ляпин и специалист по управлению проектами Мария Буркова.

По словам разработчиков, решений по оснащению беспилотников направленными антеннами до этого не было. Узконаправленная антенна фокусирует сигнал и обеспечивает связь в сложных погодных условиях и на значительном удалении от пункта управления.

Как аппаратная защита и биометрия помогут бизнесу построить безопасную офисную среду
Безопасность

Опытный экземпляр уже готов. Его корпус конструкторы напечатали на 3D-принтере. Следующий этап – упрощение производства устройства и облегчение конструкции. Это позволит удешевить и ускорить внедрение разработки. Испытания системы непосредственно на БЛА запланированы на 2026 г.

Кроме того, маевцы решили объединиться с молодёжной инженерной командой из СамГТУ для создания единого комплекса управления БЛА – самарцы разрабатывают наземную часть.

«В перспективе создаваемый механизм стабилизации может стать частью комплексного решения для обеспечения сверхдальней и помехоустойчивой связи беспилотных авиационных систем любого типа», – сказал Александр Якубчик.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Станислав Логинов, замгубернатора Тюменской области: ИИ вдвое сократил время обработки документов

В России создают новое отечественное производство кремниевых пластин

ERP, CAD, CAE: каких российских решений не хватает отечественной промышленности

В России создана система управления роботом сигналами головного мозга

Сергей Демидов, ИБ-директор Мосбиржи: Инфобез — это креатив. А креативить под давлением невозможно

Китайцы обучают БПЛА повадкам хищных птиц

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще