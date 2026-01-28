Разделы

Цифровизация Электроника Дистрибуция
|

Новая интеллектуальная ключница LoxTop с интеграцией в ERP, СКУД и другие системы объекта

Семейство продуктов венгерского бренда LoxTop пополнили интеллектуальные кодовые ключницы IQ 50/10, рассчитанные для хранения и учета до 50 ключей и их связок. Новинки поддерживают интеграцию в глобальную систему здания ERP, а также в СКУД, что особенно удобно при идентификации пользователя по карте. При этом наряду с картой, ключи могут выдаваться и по коду, который набирается на дисплее устройства. Благодаря модульной конструкции, ключницы кодовые IQ 50/10 могут содержать в себе от 10 до 50 ячеек для ключей и дополнительные модули для хранения личных вещей и документов, а также опциональные сканер отпечатков пальцев, камеру, УФ-обеззараживатель и т.д. Такие широкие возможности позволяют кастомизировать ключницу под масштаб и назначение применения на объекте. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-Системы».

Модульная конфигурация ключниц и шкафов LoxTop обеспечивает максимальную гибкость в построении системы. Так, модель IQ 50/10 по умолчанию поставляется с ячейками на 10 ключей, однако ее емкость может быть расширена (при заказе) до 20, до 30, 40 либо 50 ключей. Кроме того, существующую кодовую ключницу можно дополнить модулями с ячейками для вещей, которые удобно использовать для временного хранения документов и не только. При желании и необходимости каждую систему хранения можно дооснастить при заказе такими компонентами, как сканер отпечатков пальцев, видеокамера, дезинфицирующая УФ-лампа, USB-зарядка, модуль для взвешивания и др.

LoxTop IQ 50/10 «контролирует» каждый ключ: устройство выдает его согласно правам доступа, идентифицируя ее пользователя, и отслеживает его состояние (возврат, взятие или бронирование ключа, а также открытие дверцы шкафа – для системы хранения). Чтобы получить доступ к ячейке или ключу, пользователю необходимо предъявить RFID-карту либо ввести ПИН-код на сенсорном экране, при этом сами ключи оснащены интеллектуальными брелоками со встроенным чипом, который содержит уникальный идентификатор. При попытке взятия ключа данная ключница кодовая считывает данные с чипа и проверяет его.

Бесшовная интеграция ключниц в СКУД достигается за счет поддержки RFID-карт, удаленного управления и централизованного ведения базы данных пользователей, а для интеграции ключницы в другие, вышестоящие либо внешние системы здания, предусмотрен открытый интерфейс API. Совместная работа с другими системами позволяет сделать хранение на базе ключницы кодовой максимально удобным как для пользователей, так и для администраторов. При интеграции в СКУД сотруднику, например, не нужно использовать дополнительную карту для получения ключа (от помещения либо служебного авто) в ключнице – он сможет взять его, воспользовавшись своим пропуском на предприятие.

Прием заявок на премию Data Fusion Awards в сфере ИИ продлен
цифровизация

Объекты любого размера и сферы деятельности могут оснащаться системой хранения ключей IQ 50/10. Так, новинка станет лучшим выбором для автосалонов, где необходим учет и контроль большого количества ключей, а в ее модулях хранения могут помещаться документы или специализированное оборудование. Кроме того, ключница кодовая подойдет для банков и офисов с множеством защищенных ящиков и сейфов, а в бизнес-центрах с большим количеством механических замков – сможет «заменить» вахтера. Наряду с этим, ключницы IQ 50/10 рекомендованы и для сельскохозяйственных предприятий, автобаз и других объектов, где ключи обычно передаются из рук в руки, а факты передачи фиксируются в бумажных журналах, что не всегда удобно.

Умная ключница кодовая LoxTop IQ 50/10 уже доступна для клиентов «АРМО-Системы».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Руслан Ложкин, Абсолют Банк: Далеко не все компании готовы предоставлять достоверные сведения о собственной защищенности

В России хотят запретить сайты с ответами на ЕГЭ и ОГЭ и задания олимпиад

Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2025 г. Голосование

Создатель ChatGPT обещает убыток в $14 миллиардов за год. Прибыль будет не скоро

ERP, CAD, CAE: каких российских решений не хватает отечественной промышленности

Россиян будут предупреждать о звонках роботов, чтобы злоумышленики не обманывали доверчивых граждан

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще