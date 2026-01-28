Новая интеллектуальная ключница LoxTop с интеграцией в ERP, СКУД и другие системы объекта

Семейство продуктов венгерского бренда LoxTop пополнили интеллектуальные кодовые ключницы IQ 50/10, рассчитанные для хранения и учета до 50 ключей и их связок. Новинки поддерживают интеграцию в глобальную систему здания ERP, а также в СКУД, что особенно удобно при идентификации пользователя по карте. При этом наряду с картой, ключи могут выдаваться и по коду, который набирается на дисплее устройства. Благодаря модульной конструкции, ключницы кодовые IQ 50/10 могут содержать в себе от 10 до 50 ячеек для ключей и дополнительные модули для хранения личных вещей и документов, а также опциональные сканер отпечатков пальцев, камеру, УФ-обеззараживатель и т.д. Такие широкие возможности позволяют кастомизировать ключницу под масштаб и назначение применения на объекте. Об этом CNews сообщили представители «АРМО-Системы».

Модульная конфигурация ключниц и шкафов LoxTop обеспечивает максимальную гибкость в построении системы. Так, модель IQ 50/10 по умолчанию поставляется с ячейками на 10 ключей, однако ее емкость может быть расширена (при заказе) до 20, до 30, 40 либо 50 ключей. Кроме того, существующую кодовую ключницу можно дополнить модулями с ячейками для вещей, которые удобно использовать для временного хранения документов и не только. При желании и необходимости каждую систему хранения можно дооснастить при заказе такими компонентами, как сканер отпечатков пальцев, видеокамера, дезинфицирующая УФ-лампа, USB-зарядка, модуль для взвешивания и др.

LoxTop IQ 50/10 «контролирует» каждый ключ: устройство выдает его согласно правам доступа, идентифицируя ее пользователя, и отслеживает его состояние (возврат, взятие или бронирование ключа, а также открытие дверцы шкафа – для системы хранения). Чтобы получить доступ к ячейке или ключу, пользователю необходимо предъявить RFID-карту либо ввести ПИН-код на сенсорном экране, при этом сами ключи оснащены интеллектуальными брелоками со встроенным чипом, который содержит уникальный идентификатор. При попытке взятия ключа данная ключница кодовая считывает данные с чипа и проверяет его.

Бесшовная интеграция ключниц в СКУД достигается за счет поддержки RFID-карт, удаленного управления и централизованного ведения базы данных пользователей, а для интеграции ключницы в другие, вышестоящие либо внешние системы здания, предусмотрен открытый интерфейс API. Совместная работа с другими системами позволяет сделать хранение на базе ключницы кодовой максимально удобным как для пользователей, так и для администраторов. При интеграции в СКУД сотруднику, например, не нужно использовать дополнительную карту для получения ключа (от помещения либо служебного авто) в ключнице – он сможет взять его, воспользовавшись своим пропуском на предприятие.

Объекты любого размера и сферы деятельности могут оснащаться системой хранения ключей IQ 50/10. Так, новинка станет лучшим выбором для автосалонов, где необходим учет и контроль большого количества ключей, а в ее модулях хранения могут помещаться документы или специализированное оборудование. Кроме того, ключница кодовая подойдет для банков и офисов с множеством защищенных ящиков и сейфов, а в бизнес-центрах с большим количеством механических замков – сможет «заменить» вахтера. Наряду с этим, ключницы IQ 50/10 рекомендованы и для сельскохозяйственных предприятий, автобаз и других объектов, где ключи обычно передаются из рук в руки, а факты передачи фиксируются в бумажных журналах, что не всегда удобно.

Умная ключница кодовая LoxTop IQ 50/10 уже доступна для клиентов «АРМО-Системы».