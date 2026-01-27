Разделы

VVP Group и Cougar объявляют о стратегическом партнерстве на рынке игровых кресел

VVP Group, дистрибьютор на рынке электроники, объявляет о заключении эксклюзивного дистрибьюторского соглашения с немецким брендом Cougar, участника рынка игровой периферии и эргономичной мебели. Об этом CNews сообщили представители VVP Group.

VVP Group начинает официальные поставки полного ассортимента игровых кресел Cougar в России. Это партнерство позволяет дилерским и розничным компаниям, работающим с VVP Group, расширить портфель предложений для геймеров.

Линейка кресел Cougar представлена в среднем, высоком и премиальном сегментах, что позволяет закрывать потребности разных категорий покупателей. Все разработки, обеспечивающие эргономику, долговечность и комфорт при длительных нагрузках, ведутся в Германии.

«Для нас это стратегический шаг по укреплению позиций в сегменте гейминга, — сказал директор категории «Аксессуары» VVP Group Максим Семернев. — Cougar идеально дополняет наш портфель, позволяя партнерам предлагать комплексные решения. Мы уверены, что сочетание нашей экспертизы в дистрибуции и качества продукции Cougar даст синергетический эффект».

