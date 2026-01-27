Разделы

Telegram сравнялся со СМИ по эффективности для B2C-ИТ-компаний

Российские ИТ-компании признали публикации в СМИ самым эффективным инструментом развития бренда в 2025 г. За этот канал проголосовали 88% респондентов. Такие данные следуют из опроса 210 российских технологических компаний, проведенного агентством AggreMarketing. Об этом CNews сообщили представители AggreMarketing.

На втором и третьем местах — собственные мероприятия (87%) и участие во внешних событиях рынка (85%). Работа с корпоративным сайтом, включая SEO-оптимизацию, оказалась значимой для 71% компаний.

Пятое место в рейтинге занял Telegram: его считают эффективным 61% участников исследования. При этом в сегменте B2C Telegram сравнялся по эффективности с публикациями в СМИ — ИТ-компании, работающие с потребителями, отдали этим инструментам по 71% голосов. Схожая ситуация наблюдается у молодых ИТ-компаний (до 3 лет на рынке). Для них Telegram — второй по значимости инструмент (73%) после публикаций в СМИ (80%).

Рейтинг инструментов развития бренда в 2025 году

На фоне роста значимости Telegram другие социальные сети реже рассматриваются ИТ-компаниями как эффективные инструменты продвижения бренда. Российские платформы считают эффективными 17% респондентов, а зарубежные — от 4% до 9% в зависимости от площадки. Телемаркетинг также в отстающих: его отметили только 6% компаний.

«Telegram сегодня — один из самых эффективных инструментов для работы с целевой аудиторией. Этот канал давно вышел за рамки мессенджера и превратился в полноценную информационную среду, где аудитория потребляет информацию. Наше исследование подтверждает, что все больше компаний видят в Telegram канал для системного построения бренда. Во многом его эффективность обусловлена возможностью точечно выбирать площадки с нужной аудиторией. Это позволяет быстрее достигать пользователей и выстраивать с ними доверительные отношения, усиливая узнаваемость бренда», — сказала Мария Пуха, генеральный директор AggreMarketing.

* Принадлежит Meta — организации, признанной экстремисткой и запрещенной на территории Российской Федерации

