Разделы

Безопасность
|

Сервис PAM «Контур.Эгиды» стал отказоустойчивым

Компания «Контур» представила обновления сервиса для контроля над привилегированными пользователями PAM от «Контур.Эгиды». Новинки помогают пользователям обеспечить стабильную работу сервиса и контролировать входы по разным протоколам.

Главное обновление — отказоустойчивая версия. PAM обеспечивает бесперебойную работу сервисов, даже если основной сервер недоступен из‑за сбоев или перегрузки. Это важно для компаний, где любая остановка информационной системы может привести к финансовым потерям или замедлению бизнес-процессов.

В отказоустойчивой версии PAM используется кластер из трёх нод (устройств), каждая из которых находится в состоянии готовности к обработке запросов. Система работает в режиме active/active: любой запрос может быть направлен на любую из трёх нод, а результат его обработки синхронно передается всем участникам кластера (устройствам). Так обеспечивается полная согласованность данных и непрерывность работы сервиса даже при выходе одной или нескольких нод из строя.

Такая архитектура гарантирует высокую доступность сервисов PAM, минимизирует время простоя и исключает потерю данных при сбоях.

Как аппаратная защита и биометрия помогут бизнесу построить безопасную офисную среду
Безопасность

Иван Хаустов, руководитель продуктовой группы «Контур.Эгида» и Staffcop, сказал: «В новой версии можно также контролировать действия пользователей при работе с веб-приложениями. Это позволяет компаниям централизованно регулировать права доступа к корпоративным облачным и веб-ресурсам, предотвращать несанкционированные действия сотрудников или утечки данных. На данный момент при работе с веб-приложениями доступны настройка прав доступа, текстовое логирование действий и видеологирование сессий. В будущем планируется добавить дополнительные функции, которые помогут компаниям еще эффективнее защищать данные и анализировать активность пользователей».

Информационная безопасность от «Контура» представлена системой Staffcop и комплексом сервисов «Контур.Эгида». Staffcop — решение для расследования инцидентов внутренней информационной безопасности и мониторинга действий сотрудников. «Контур.Эгида» включает сервисы MFA, PAM, корпоративный VPN, а также услуги по аудиту ИБ и анализу защищенности компаний, формируя набор инструментов для защиты корпоративных данных.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Чубов, К2Тех: Внедрять контейнеризацию «ради моды» точно не стоит

Власти разрешили ФСБ блокировать домашний интернет

Обзор: Kubernetes для ИИ 2026

Российские ИБ-компании рискуют остаться без крупных клиентов. Банки массово отказываются от их услуг. ИТ тоже под ударом

Видеоконференции как основной инструмент бизнеса: критерии выбора в 2026 году

Проверки не помогут. Ловкий хакер продает трояны-как-услугу с гарантированным преодолением цензуры и публикацией в магазине расширений для Chrome

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще