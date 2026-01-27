Каждый второй россиянин предпочитает общаться с потенциальным работодателем лично

Несмотря на активную цифровизацию рынка труда, россияне по-прежнему делают ставку на личное общение с потенциальным работодателем. Исследование hh.ru, ведущей российской платформы онлайн-рекрутинга, показало, что 50% соискателей предпочитают «живые» встречи с рекрутером при первом знакомстве с компанией, а на этапе собеседования с руководством этот показатель вырастает до 55%. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Первое знакомство с работодателем

На этапе выбора подходящих вакансий кандидаты, как правило, используют сразу несколько каналов коммуникации. Почти наравне с личными встречами идут переговоры с рекрутером по телефону — этот формат считают комфортным 49% респондентов. Переписку в мессенджерах выбирают 40% опрошенных, общение в онлайн-чатах на сайтах размещения вакансий — 35%. Онлайн-встречи по видеосвязи на этапе первичного контакта с работодателем пока остаются менее востребованными — их предпочитают 30% соискателей. 18% выбирают переписку в соцсетях, а 16% — электронную почту. Еще 22% отмечают, что для них все форматы одинаково комфортны и лишь 2% респондентов не довольны ни одним из вариантов.

«Даже в условиях цифровизации рынка труда личный контакт является для россиян ключевым фактором доверия к работодателю. При этом предпочтительный способ общения заметно зависит от возраста кандидатов: респонденты до 24 лет чаще остальных выбирают переписку в мессенджерах — этот канал комфортен для 64% соискателей в возрасте 18-24 лет. Наряду с этим даже в этой группе почти половина кандидатов (48%) все еще считает личные встречи удобным способом общения с потенциальным работодателем. По мере взросления значение личного контакта усиливается: среди соискателей 25-34 лет офлайн-формат выбирают уже 52%, а в возрастной группе 35-44 лет — 55%», — сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

В профессиональном разрезе личные встречи особенно важны для соискателей из сфер, где традиционно высока роль очного взаимодействия и оценки условий труда. Чаще всего офлайн-формат предпочитают специалисты по управлению персоналом (66%), представители туризма и гостинично-ресторанного бизнеса (65%), строительства и недвижимости (61%), производства (60%), а также розничной торговли (57%). В ИТ-сфере ситуация иная: здесь личные встречи на этапе первого общения с работодателем комфортны лишь для 29% кандидатов, тогда как большинство ИТ-специалистов отдают предпочтение онлайн-форматам — переписке в мессенджерах (52%) и онлайн-чатах (41%).

Метод общения также зависит и от позиции, на которую претендует кандидат. Личные встречи на этапе поиска работы чаще всего выбирают директора и управляющие (60%), руководители подразделений (57%) и линейные сотрудники (56%). Стажеры реже всего ориентированы на очный контакт — этот вариант взаимодействия комфортен лишь для 35% начинающих специалистов. При этом руководители чаще других показывают гибкость: почти каждый третий директор/управляющий (29%) отмечает, что все каналы коммуникации для него одинаково допустимы.

Собеседование с руководителем

При переходе к этапу собеседования с руководством значимость личного контакта только возрастает. В целом 55% соискателей предпочитают проходить интервью офлайн — в офисе или на территории работодателя. По телефону готовы общаться 34% кандидатов, а видеосвязь выбирают 22% опрошенных. Еще 25% отмечают, что для них все варианты проведения собеседования одинаково комфортны, тогда как 2% респондентов считают все форматы интервью неудобными.

Личные встречи на собеседовании наиболее востребованы среди соискателей в производстве и сервисном обслуживании (68%), строительстве и недвижимости (64%), розничной торговле (63%), управлении персоналом (63%), а также в медицине и фармацевтике (61%). В ИТ-сфере, напротив, доминирует онлайн: более половины специалистов (52%) предпочитают проходить интервью с руководителем по видеосвязи.

На этапе собеседования офлайн-формат чаще всего выбирают стажеры (62%) и линейные сотрудники (61%), что объясняется возможным желанием компенсировать недостаток опыта живым контактом и личным впечатлением. Среди соискателей без работы личное интервью предпочитают 57%. Руководители вновь более нейтральны к способу проведения собеседования: лишь 51% управленцев выбирают очную встречу, тогда как 38% отмечают, что для них все варианты одинаково комфортны.

Опрос проводился с 11 по 18 декабря 2025 г. среди более 1,9 тыс. российских соискателей.