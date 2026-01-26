«Рег.ру» объявляет о ребрендинге и переходе к сервисной модели оказания услуг для бизнеса

Российская технологическая компания «Рег.ру» объявила о глобальном ребрендинге, отражающем переход от модели поставщика отдельных инфраструктурных инструментов к сервису, ориентированному на конечный результат для бизнеса. Обновление затрагивает позиционирование, продуктовую логику и подход к работе с клиентами, начиная от технических специалистов, заканчивая малым бизнесом и начинающими предпринимателями. Об этом CNews сообщили представители «Рег.ру».

В рамках новой стратегии «Рег.ру» предлагает клиентам два сценария работы. Первый сценарий предлагает использование линейки «Рег.решений» — сервиса простых решений «под ключ» для предпринимателей, которым требуется не просто инфраструктура, а набор инструментов для запуска и развития бизнеса, включая сайт, почту, онлайн-защиту, базовое продвижение и экспертную поддержку. Теперь владелец бизнеса может выбрать собственный сценарий работы в зависимости от задач, уровня технической экспертизы и ожидаемого результата. Второй ориентирован на разработчиков и ИТ-специалистов и сохраняет привычную модель самостоятельного выбора и настройки доменов, хостинга, облачных и серверных решений, включая инфраструктуру «Рег.облака».

Сегодня рынок все заметнее уходит от модели с десятками подрядчиков и агентств к формату единого сервиса, который берет на себя решение конкретных задач бизнеса. Для малого и микробизнеса важны не отдельные инструменты, а понятный и надежный сервис для комплексного запуска и развития онлайн-проекта. Именно на этот запрос отвечает линейка «Рег.решений», созданная для индивидуальных предпринимателей и небольших команд (обычно до трех человек) без крупных технических и финансовых ресурсов.

«За многие годы работы мы увидели, что значительная часть пользователей приходит за техническими продуктами, но на самом деле ожидает измеримый бизнес-результат — клиентов, продажи и дальнейшее развитие бизнеса. Ребрендинг отражает наш переход от отдельных инструментов к созданию экосистемы сервисов, которая помогает предпринимателям решать прикладные задачи, не погружаясь в технологии», — сказал Антон Терехов, коммерческий директор «Рег.решений».

Ребрендинг затрагивает и обновление визуального стиля «Рег.ру». На стартовой странице бренда появилось четкое разделение на два клиентских формата: «Сделаем вместе», объединяющий всю линейку «Рег.решений», и «Сделайте сами» с классическим набором услуг — домен, хостинг, почта и другие инфраструктурные продукты. Цветовая палитра дополнилась зелеными, желтыми и лавандовыми оттенками, сменив акцент от холодной технологичности голубого цвета.

«Обновленный визуальный стиль строится вокруг идеи выбора и двух разных пользовательских путей. Мы ушли от образа исключительно технического провайдера и заложили в айдентику более сервисный и человекоцентрический подход, сохранив при этом преемственность и узнаваемость бренда, который вот уже почти 20 лет является первой точкой входа в онлайн для бизнеса», — отметил Кирилл Шмонин, арт-директор «Рег.ру».

Ребрендинг стал частью долгосрочной стратегии «Рег.ру» по расширению продуктового портфеля и снижению барьера входа в цифровую среду для малого бизнеса. Компания продолжает развивать инфраструктурные сервисы для профессиональной аудитории, одновременно формируя экосистему готовых решений для предпринимателей, которым важно быстро запустить проект в онлайне без привлечения внешних подрядчиков и технических навыков.