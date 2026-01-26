«Оператор Газпром ИД» представила обновлённую B2B-платформу дистрибуции цифровых продуктов

Компания «Оператор Газпром ИД» (ГИД) представила обновление «Хаба» — B2B-платформы для дистрибуции цифровых продуктов и лицензий. Платформа обеспечивает полный цикл работы с цифровыми решениями: от публикации и тарификации до оплаты, активации и управления подписками и доступами.

Обновлённая архитектура платформы поддерживает полный цикл B2B-взаимодействия: публикацию продукта, формирование коммерческого предложения, выставление счетов, оплату, активацию и дальнейшее управление использованием.

Ключевым компонентом стала коммерческая платформа Commerce Engine, обеспечивающая управление тарифными моделями цифровых продуктов. Поставщики могут публиковать проекты с неограниченным количеством тарифов, модульной структурой и детализированным описанием функциональности. Это позволяет адаптировать предложения под различные модели потребления и категории клиентов.

Для конфигурации тарифов реализован встроенный Tariff Builder — пошаговый конструктор, позволяющий формировать структуру тарифа, выбирать модули продукта и задавать параметры поставки. Покупатели получают прозрачные условия и возможность оформления подписок сроком от 1 до 12 месяцев с фиксированной конфигурацией.

Финансовый контур платформы реализован на базе Billing & Subscription Core. Он обеспечивает автоматическое формирование счетов, работу с банковскими реквизитами в едином формате и контроль статусов оплат на уровне организации. Все приобретённые подписки отображаются в личном кабинете, при этом активация осуществляется пользователем вручную, без потери оплаченного периода.

В рамках обновления внедрён License Delivery Framework, обеспечивающий поддержку лицензируемых продуктов. Платформа позволяет работать с решениями, предполагающими лицензирование пользователей или администраторов, а также комбинировать лицензии с API-сервисами и другими типами поставки. Лицензии оформляются как отдельные модули проекта и поддерживают гибкую модель монетизации, включая стоимость за единицу и пакетные объёмы.

Для управления доступами реализована ролевая модель RBAC (Role-Based Access Control) на уровне организаций. Поддерживаются роли владельца организации, администратора проектов, администратора лицензий и сотрудника, что позволяет распределять ответственность и масштабировать работу команд.

Дополнительно внедрена система Identity & Invite System для управления пользователями. Подключение осуществляется через инвайт-ссылки с возможностью назначения ролей и централизованного управления доступами через личный кабинет. Система интегрирована с RBAC-моделью и обеспечивает контроль пользователей и лицензий в рамках организации.

«Обновление «Хаба» формирует технологическую основу для масштабируемой B2B-дистрибуции цифровых продуктов, автоматизации коммерческих и лицензионных моделей, а также централизованного управления доступами и командами. Платформа развивается в сторону полнофункциональной B2B-системы управления цифровыми продуктами и их жизненным циклом», — отметил технический директор по продукту «Оператор Газпром ИД» Сергей Федотов.