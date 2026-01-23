Т2 предотвратила два миллиарда спам-звонков в 2025 году

T2, российский оператор мобильной связи, борется с телефонным спамом: за 2025 г. бесплатный голосовой ассистент предотвратил более двух миллиардов нежелательных звонков. Это эквивалентно 380 годам времени, которые клиенты могли бы потратить на разговоры с роботами и рекламными агентами, если бы не технологии T2. Об этом CNews сообщили представители Т2.

В конце 2025 г. Т2 завершила распространение бесплатного голосового ассистента на все номера оператора. По итогам года Т2 уберегла своих абонентов от 12 млрд сек нежелательного телефонного взаимодействия. Это эквивалентно 380 годам «молчания» назойливого спама.

Система антиспама T2, работающая на основе big data, ежедневно анализирует более трех млн входящих вызовов, выявляя паттерны, характерные для спама. Это звонки-сбросы, массовые вызовы с одинаковых номеров, короткая продолжительность, низкая реакция пользователей. Алгоритмы работают в реальном времени и не доводят подозрительные вызовы до абонентов.

Голосовой ассистент самостоятельно отвечает на нежелательный звонок или берет на себя разговор, если абоненту неудобно общаться. Ассистент отправляет расшифровку разговора в виде текста и аудио в мобильное приложение Т2. На данный момент функция доступна всем абонентам оператора и не требует дополнительных действий со стороны клиента. Абонент может самостоятельно настроить параметры голосового ассистента в разделе SafeWall приложения Т2. Например, можно выбрать голос ассистента – женский (по умолчанию – Миа) или мужской (Марк).

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2: «Современный пользователь сталкивается с огромным объемом цифрового шума: звонками от роботов, спам-сообщениями, навязчивыми уведомлениями. Мы понимаем, что большая часть из них просто мешает. Мы поставили себе задачу снизить уровень цифрового перенасыщения. За год предотвратили больше двух млрд нежелательных звонков. Это значит, что люди меньше тратят времени на общение с рекламными ботами и на раздражение. Подобными инициативами мы стремимся снизить шум, который мешает человеку сосредоточиться на том, что действительно важно».