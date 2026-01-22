«МегаФон» прокачал сеть для «бросненского дракона»

Инженеры «МегаФона» провели работы по улучшению качества связи для туристов и жителей малых населенных пунктов Ломинского и Бенек, расположенных на побережье озера Бросно. Теперь в смартфонах любителей водных пейзажей и древних легенд передача данных стала быстрее на 20%.

Озеро Бросно, самое глубокое в Тверской области, расположено на северо-западе Андреапольского района. Согласно легендам и многочисленным заявлениям сельских жителей, озеро — место обитания мифического «дракона» или Змея Горыныча. Периодически во всемирной паутине всплывают рассказы, что здесь видели большого ящера или слышали, «как он дышит под водой».

Для качественного 4G‑покрытия туристических локаций и жилых домов инженеры компании спланировали размещение нового оборудования таким образом, чтобы cигнал LTE максимально проникал внутрь зданий и сооружений.

Во время прогулок по берегу Бросно можно воспользоваться интернетом и узнать разгадку про чудовище, утянувшее на дно новгородских купцов с богатой поклажей, воинов хана Батыя и немецкий самолет времен Второй мировой. Есть разные версии — от сероводородных пузырей из-за процессов гниения на глубине более 40 метров до версии гидрологов про геологические разломы доледникового периода. Возросшие скорости данных позволят делиться фотографиями в социальных сетях всем любителям древних загадок на тверской земле.

«Тверская область является одним из самых популярных маршрутов у любителей водного туризма, ежегодно мы фиксируем увеличение количества посетителей достопримечательностей у озер и рек на 15-20%. Высокоскоростной интернет и голосовые услуги связи помогут создать необходимые условия для безопасного путешествия по достопримечательностям окрестностей области. Поэтому для комфорта наших абонентов мы модернизируем базовые станции не только в городских микрорайонах, но и в различных нестандартных туристических локациях», — сказал Станислав Лосев, директор «МегаФона» в Тверской области.