Разделы

Бизнес Кадры Телеком
|

Гендиректором «Т-Мобайла» назначен Владимир Любимов

«Т-Мобайл» сообщил о назначении Владимира Любимова генеральным директором. Ранее он руководил управлением расчетных и депозитных продуктов «Т-Банка», в том числе занимался развитием дебетовой карты Black, одного из самых популярных продуктов на рынке. С 2025 г. Владимир также занимал должность вице-президента по развитию бизнеса «Т-Мобайла».

Любимов продолжит совмещать руководство расчетными продуктами и мобильным оператором в экосистеме «Т-Банка». На посту генерального директора он сменит Виталия Бриедиса, возглавлявшего «Т-Мобайл» с сентября 2021 г.. Виталий стал, в свою очередь, бизнес-лидером сегмента по работе с состоятельными клиентами в «Т-Банке».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2025 г. Голосование

Билл Гейтс вложился в оптические чипы, чьи разработчики обещают заменить GPU и сделать революцию в ИИ

Обзор: Рынок платформ Kubernetes

Владелец «Делимобиля» подстраховал компанию на миллиард с лишним

2026 г. для российских поставщиков BPMS станет годом конкуренции архитектур

Экс-сотрудник NASA купил 100% российской космической компании, координирующей создание сверхлегкой ракеты-носителя

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Зачем нужны наушники с костной проводимостью звука: лучшие модели

Показать еще

Наука

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна
Показать еще