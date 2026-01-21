Разделы

«МегаФон» модернизировал энергоснабжающее оборудование на телеком-объектах в Заволжье

Инженеры «МегаФона» модернизировали энергоснабжающее оборудование на телеком-объектах в городе Заволжье Нижегородской области. Замена аккумуляторных батарей и дизель-генераторных установок помогла повысить надежность сети — теперь у 36 тыс. заволжан доступ к высокоскоростному мобильному интернету останется даже во время планового или экстренного отключения электроэнергии.

Работы прошли на базовых станциях, расположенных в Дзержинском микрорайоне города. Эту локацию можно назвать самой посещаемой в Заволжье: там находится городская больница, парк имени Гагарина, Дворец культуры, Дом спорта, бассейн, лыжная база и Троицкий храм – единственная церковь в городе.

«Мы успели провести работы по повышению надёжности сети еще до наступления сильных морозов и снегопадов, чтобы наши абоненты могли пользоваться услугами без оглядки на погоду. Впереди февраль со своими метелями и гололедом, которые значительно повышает риск обрыва проводов. Поэтому мы предусмотрели такие нюансы как замена батарей, обновление софта и перераспределение частот под более востребованные технологии. Сеть остаётся под круглосуточным мониторингом, а наши технические специалисты готовы оперативно отрабатывать ситуации в зимних условиях», — сказал Алексей Михайлов, директор «МегаФона» в Нижегородской области.

Как превратить онлайн-доску в модель корпоративной визуальной платформы
Цифровизация

В Заволжье, как и в целом по Нижегородской области, связисты фиксируют значительный рост потребления интернет трафика. За год абоненты стали скачивать на 30% больше информации из глобальной сети. Чтобы соответствовать потребностям клиентов, «МегаФон» развивает телеком-инфраструктуру и увеличивает емкость сети в различных локациях региона. Например, в прошлом году инженеры оператора построили новые базовые станции, которые улучшили связь и прокачали мобильный интернет в районе железнодорожной станции и автовокзала.

В копилке оператора также уникальный в своём роде проект по установке телеком оборудования на Нижегородской ГЭС, в том числе в помещениях на 30 метров ниже уровня воды в Волге. Благодаря его реализации цифровые услуги стали доступны сотрудникам, которые работают в особо сложных условиях, в помещениях, которые уходят на 10 этажей под воду.

