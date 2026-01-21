Разделы

ИИ в «Битрикс24» помог российским компаниям создать более 200 000 сделок за полгода

«Битрикс24», сервис для управления бизнесом, подвел итоги первых шести месяцев работы ИИ-инструмента для повторных продаж. Решение самостоятельно, без участия специалиста, анализирует историю взаимодействий с клиентами, выявляет наиболее подходящие сделки для повторной покупки и формирует персональные рекомендации для менеджеров. Сотруднику остается только связаться с клиентом и завершить оформление заказа. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

На сегодняшний день функционалом повторных продаж регулярно пользуются 11 тыс. компаний. Из них 3,8 тыс. регулярно заключают сделки, инициированные с помощью ИИ — 35% от общего числа пользователей инструмента.

За полгода с помощью инструмента было создано более 203 тыс. сделок. Из них были закрыты 47 тыс., а завершены успешно 11,8 тыс. — конверсия 25%. В планах у компании расширить набор сценариев и возможностей ИИ и увеличить показатель конверсии до 50%.

«Настоящая автономия в работе AI — важный шаг для бизнесу по переходу к системному решению прикладных задач. Компании уже не хотят внедрять ИИ ради галочки — теперь им нужен понятный измеримый результат в рублях. Наш AI для повторных продаж в «Битрикс24» — отличный пример готового ИИ-инструмента, который вообще не требует сложного внедрения, работает самостоятельно и приносит ощутимую пользу. И объем его использования обнадеживает — вероятно, это один из самых популярных AI-агентов в российских B2B-сервисах», — Александр Вартанян, директор по маркетингу «Битрикс24».

