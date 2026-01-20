«Евраз ЗСМК» внедрил «цифрового двойника» на доменных печах

На предприятии «Евраз ЗСМК» успешно реализован цифровой проект «Модель управления воздухонагревателями доменных печей №1 и №3». Внедрение интеллектуальной системы автоматической подачи газа для подготовки горячего дутья улучшило условия труда и позволило достичь значительной экономии ресурсов. Подтверждённый годовой эффект от проекта составил 78 млн руб. Об этом CNews сообщил представитель дивизиона «Сибирь» компании «Евраз».

Проект направлен на оптимизацию ключевого этапа доменного производства — нагрева воздуха, который затем подаётся в печь для выплавки чугуна. Раньше регулировка подачи газа зависела от опыта газовщиков, что могло приводить к колебаниям температуры и перерасходу топлива. Новая система, основанная на принципах «цифрового двойника», в реальном времени анализирует множество параметров (необходимая энергия, текущая температура, расход дутья) и автоматически вычисляет идеальное соотношение «газ — воздух», самостоятельно управляя клапанами.

Помимо разработки уникального программного обеспечения и алгоритмов, была проведена модернизация оборудования: заменены три устаревших клапана на газовых трубопроводах, выполнена интеграция с автоматизированной системой управления технологическим процессом.