BI.Zone и «Физика сети» объединяют экспертный опыт для внедрения защищенных распределенных сетей с помощью BI.Zone Secure SD-WAN

Компания по управлению цифровыми рисками BI.Zone и системный интегратор полного цикла «Физика сети» заключили соглашение о построении и защите распределенных сетей на базе продукта BI.Zone Secure SD-WAN. В условиях растущих киберугроз и усложняющихся сетевых архитектур такое сотрудничество особенно важно: российскому бизнесу необходимо гарантировать устойчивость, контроль и прозрачность своих ИТ-систем.

Партнерство позволит повысить защищенность сервисов отечественных организаций, ускорить внедрение централизованного управления сетью, а также обеспечить комплексную поддержку на всех этапах реализации проектов.

Ирина Дронова, коммерческий директор компании «Физика сети», сказала: «Мы много лет работаем с распределенными сетями и хорошо понимаем, какую практическую ценность они дают бизнесу. SD-WAN — уже не опция, а необходимый инструмент, который позволяет существенно упростить эксплуатацию и повысить стабильность работы. Мы уверены, что наше партнерство с BI.Zone усилит рынок и сделает работу с сетью для наших заказчиков намного эффективнее».

Николай Шевалье, руководитель направления сетевых решений кибербезопасности BI.Zone, отметил: «Сегодня организациям важно не только настраивать связь между своими филиалами, но и обеспечивать стабильную работу и защищенность данных в условиях растущих киберугроз. Решение BI.Zone Secure SD-WAN позволяет сократить затраты на развертывание и поддержку сети в 2,5 раза, а также заменяет до 7 традиционных сетевых устройств. Это значительно упрощает процессы, а еще обеспечивает защиту трафика и сетевой инфраструктуры. Сотрудничество с «Физикой сети» позволит объединить технологическую базу и экспертный опыт наших компаний для построения защищенных распределенных сетей в российских организациях».