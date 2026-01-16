Разделы

Телеком Контент Интернет Веб-сервисы
|

Сервис «VK Видео» проанализировал контентные предпочтения россиян в новогодние каникулы

С 1 по 11 января 2026 г. суммарное время и охват просмотра советских фильмов в три раза выше, чем годом ранее. Почти 40% пользователей «VK Видео» в праздники предпочли смотреть контент на домашних телевизорах.

В топе просмотров советских фильмов оказались: «Ирония судьбы, или с лёгким паром», «Девчата», «Иван Васильевич меняет профессию», «Любовь и голуби», «Кавказская пленница», «Джентльмены удачи», «Служебный роман», «Бриллиантовая рука» и «Москва слезам не верит».

«Раньше просмотр советских фильмов был более характерен для эфирного ТВ. В этом году пользователи решили смотреть их там, где проводили больше времени в течение года и не привязываясь к эфирной сетке. Что характерно, процент досмотра у советской классики максимально высокий, ему могут позавидовать многие блогеры и каналы с современным контентом», — отметил вице-президент музыкальных и видео- сервисов Николай Дуксин.

Более привычным для видеохостингов трендом стал просмотр развлекательного юмористического контента.

«Суммарное время просмотра оригинального контента выросло на 44% по сравнению с прошлым годом. Пользователи активно смотрели как полноформатные шоу: “Звезды 2”, “Натальную карту” с Филиппом Киркоровым, реалити “Ярд” и “Быть Джиганом и Оксаной” так и короткие видео с участием медийных персон», — сказал Николай Дуксин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

6 главных технологических трендов 2025 года: выбор CNews

Белые хакеры нашли почти 14 тысяч ИТ-уязвимостей в российских компаниях

Как организации выстроить защиту от фишинга

В Android обнаружена ошибка: кнопки работают криво, плохо регулируют громкость, фото не делают. Google подтвердил проблему

Арсен Благов, «Лукоморье»: В российских реалиях кастомизация будет всегда

Разработчики ChatGPT запустили «убийцу» Google Translate с поддержкой русского языка

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще