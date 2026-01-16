Исследование: на исправление ошибок ИИ уходит слишком много времени

Искусственный интеллект пока не приносит ожидаемого роста производительности труда. Значительная часть рабочего дня уходит на исправление ошибок ИИ, перепроверку и переделку результатов работы алгоритмов. Станислав Ежов, директор по ИИ «Группы Астра», рассказал, как решить проблему ошибок нейросети.

Согласно исследованию, 85% работников отметили экономию от одного до семи часов в неделю благодаря ИИ, однако около 37% этого времени тратится на «переделку». Лишь 14% респондентов заявили, что стабильно получают положительный эффект от использования ИИ, пишет Axios со ссылкой на опрос компании Workday.

В Workday называют это «парадоксом производительности»: чем активнее и опытнее сотрудники используют ИИ, тем больше времени они тратят на контроль и исправление его работы.

Пока что заметная польза от ИИ наблюдается лишь в узких, стандартизированных задачах. Реальный же рост производительности возможен лишь со временем — по мере развития технологий и адаптации сотрудников и компаний.

«Исследование подтверждает то, что мы видим в реальной практике — ИИ не волшебная палочка для автоматизации, а инструмент, требующий грамотного встраивания в процессы. «Парадокс производительности» решается через безопасное ИИ-решение «Тессеракт» от «Группы Астра» с правильной настройкой, обучением команд и культурой контроля качества», — сказал Станислав Ежов, директор по ИИ «Группы Астра».