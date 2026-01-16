Ассортимент маркетплейса «М.Видео» впервые пополнился механическими наручными часами

ПАО «М.видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, сообщает о расширении ассортимента товаров собственного маркетплейса: в продаже появились механические наручные часы в дополнение к смарт-часам, которые являлись традиционной категорией собственной площадки. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

На маркетплейсе «М.Видео» представлен выбор наручных часов в разных ценовых и функциональных сегментах. В частности, покупателям доступны часы бренда Casio, включающие кварцевые и электронные модели. Стоимость часов Casio варьируется от трех до 40 тыс. руб. в зависимости от серии, дизайна и набора функций.

Также представлены механические наручные часы российского бренда Agat — модели с ручным и автоматическим заводом, ориентированные на ценителей классических часовых механизмов и традиционного формата без электроники. Стоимость механических часов Agat на маркетплейсе «М.Видео» начинается от 40 тыс. руб. и зависит от используемого механизма, материалов корпуса и исполнения модели.

Ассортимент маркетплейса «М.Видео» впервые пополнился механическими наручными часами

Директор по развитию онлайн коммерции компании «М.Видео» Карен Ашрафян: «Исторически «М.Видео» специализировалась на продаже смарт-часов и носимой электроники. С начала года мы приняли решение протестировать для маркетплейса новую категорию — механические наручные часы. Мы видим высокий интерес покупателей к этому сегменту и рассматриваем его как перспективное направление для дальнейшего развития ассортимента маркетплейса. Наша задача — предложить потребителю качественный выбор с гарантией подлинности товара».