От массажа до музея: составлен портрет идеальных каникул россиянина в 2026 году

На новогодних каникулах 2026 г. многие россияне отказались от многодневных застолий в пользу активного отдыха, заботы о здоровье и новых впечатлений. Основными статьями расходов с 1 по 11 января 2026 г. стали услуги спа-салонов, спортивное питание, культурный досуг и цифровые развлечения. Об этом свидетельствуют данные аналитического исследования финтех-компании «ЮMoney». Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Здоровье и забота о себе — новый приоритет каникул

Традиционно первые дни января ассоциировались с пассивным отдыхом, но данные «ЮMoney» о платежах за 1–11 января 2026 г. отражают формирование нового тренда на «перезагрузку».

Так, количество оплат в спа-салонах увеличилось на 65%, при этом средний чек вырос на 13%, достигнув 6 736 рублей. Похожая динамика наблюдается и в массажных салонах, где число транзакций выросло на 25%, а средний чек показал еще более уверенный рост — на 52%, до 6,7 тыс. руб.

«Этот всплеск интереса — не просто желание отдохнуть. Мы видим, что для многих россиян каникулы стали временем для полноценного восстановления и инвестиций в своё физическое и ментальное здоровье. Повышение среднего чека говорит о готовности платить за качественные и комплексные процедуры», — сказала тренд руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов «ЮMoney» Ирина Полякова.

Интересно, что стремление к здоровому образу жизни не ограничилось расслабляющими процедурами. Несмотря на популярность традиционных новогодних столов, спрос на БАДы и спортивное питание вырос почти в два раза. Средний чек в этой категории увеличился на 58% и составил 11 тыс. руб., что может свидетельствовать о закупке курсовых программ и специализированных продуктов для долгосрочного использования.

От танцпола до спортзала: активный досуг вместо дивана

Стремление к обновлению нашло отражение и в выборе способов проведения досуга. Данные платёжного сервиса показывают рост популярности активностей, требующих физических усилий и социальных контактов. Спрос на услуги танцевальных студий вырос на 44%, а средний чек составил 4,4 тыс. руб. (–11%). Одновременно с этим число оплат в спортивных и оздоровительных клубах увеличилось на 14%, а средний чек стал на 11% меньше и составил 4,8 тыс. руб.

Наиболее показательным стал рост бронирований в спортивных лагерях и на базах отдыха — на 66% за отчетный период. Несмотря на то, что средний чек здесь снизился на 16% (до 18,7 тыс. руб.), такой всплеск спроса указывает на растущую популярность формата активного семейного или группового отдыха.

Этот тренд на обновление и социальную активность подтверждается и в других сферах. Например, средний чек на платные услуги сайтов знакомств вырос на 42% и составил 509 руб. В сфере шопинга число покупок женской одежды увеличилось на 26%, что также может быть связано с желанием обновить гардероб к новому сезону.

Культурный голод и цифровые развлечения

Длинные выходные стали катализатором культурной активности. Число покупок билетов на выставки и туристические достопримечательности выросло на 75% относительно того же периода 2025 г. Средний чек при этом остался стабильным и составил 2,5 тыс. руб.

Не менее популярными были и посещения парков развлечений и цирков: спрос на билеты вырос на 44%, а средний чек увеличился на 21% — до 1,9 тыс. руб.

Параллельно развивался и рынок домашних развлечений. Число оплат цифровых товаров, включая подписки на книги, музыку и фильмы, выросло на 34%. Траты на печатные и аудиокниги увеличились на 21%. Традиционно выросли и расходы на общественное питание: число оплат в кафе и ресторанах быстрого питания увеличилось на 31%, а средний чек — на 9%, до 1,3 тыс. руб.