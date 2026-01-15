Разделы

МТС: отрасль ЖКХ на Ставрополье чаще других использует М2М-устройства

МТС изучила спрос на М2М-устройства на Ставрополье. В топе отраслей, где эта технология в крае наиболее востребована – жилищно-коммунальное хозяйство, банковская сфера и ритейл.

55% от общего количества M2M-устройств на сети МТС – датчики для мониторинга воды, умные счетчики и другие устройства, которые используются в сфере ЖКХ. Такие решения упрощают передачу показаний приборов учета, помогают фиксировать все случаи отключения электропитания и воды, что позволяет оперативно реагировать на аварийные ситуации и в кратчайшие сроки восстанавливать работу сетей.

Активно использует решение банковская сфера для передачи данных о финансовых операциях в банкоматах или терминалах оплаты. На отрасль финансов на Ставрополье приходится около 30% устройств.

Наибольший прирост М2М-устройств в 2025 г. отмечается в строительной сфере. Застройщики активно внедряют решения интернета вещей для цифровизации жилых комплексов – устанавливают умное видеонаблюдение, домофоны и др.

Кроме того, в 2025 г. в регионе выросла популярность умных устройств в образовании, сельском хозяйстве, государственных социальных учреждениях. Компании и организации используют М2М для повышения надежности сервисов, сокращения издержек и повышения прозрачности процессов управления инфраструктурой.

«Датчики и устройства, которые могут общаться между собой через интернет, способны мониторить качество воздуха, воды, температуру, открытие люков и дверей, производственные процессы. Вкупе с решениями на базе искусственного интеллекта это может помочь автоматизации и оптимизации производств, изучению климата и экологических проблем. Количество М2М-устройств в регионе постоянно растет, так как бизнес внедряет цифровые технологии в новых сферах, сокращая свои издержки с помощью технологий», – сказал директор МТС в Ставропольском крае Святослав Кошурников.

