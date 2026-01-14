Разделы

Интернет E-commerce Веб-сервисы Цифровизация Искусственный интеллект
|

«Яндекс» дообучил «Алису AI» для подбора товаров прямо в чате

Пользователи теперь могут подбирать товары онлайн в чате с «Алисой AI», просто общаясь с ней как с собеседником. Новая возможность работает на базе языковой модели Alice AI, которую специально дообучили для выбора товаров в формате диалога с пользователем. Достаточно задать нейросети вопрос о покупке или выборе товара, и «Алиса AI» покажет карточки товаров, поможет разобраться в характеристиках, сравнить разные варианты, найти альтернативы и выбрать оптимальное предложение по цене и качеству.

По статистике, пользователи ежедневно обращаются к «Алисе AI» с вопросами о подборе товаров — таких запросов поступает 500–600 тыс. в среднем. Теперь запросы к «Алисе AI» можно задавать так, как приходят в голову. К примеру, попросить нейросеть подобрать аналоги конкретного шампуня дешевле 1000 руб. или теплые спортивные перчатки для катания на велосипеде при минусовой температуре. Также она поможет и в случаях, когда пользователь сам не определился с выбором — например, если нужно подобрать подарок ребенку. Нейросеть задаст пользователю в чате уточняющие вопросы о возрасте и увлечениях ребенка, а затем покажет подборку товаров. Запрос можно уточнить — попросить сравнить товар с аналогами, порекомендовать конкретные бренд и модель.

Нейросеть сама понимает, как лучше решить задачу пользователя. Перед ответом она анализирует запрос – нужна ли рекомендация по покупке или информационная справка, изучает доступные в интернете предложения.

Карточки товаров формируются на основе данных из маркетплейсов, с сайтов крупных ритейлеров и локальных магазинов, которые отображаются в теме «Товары» «Яндекс Поиска». В них содержатся характеристики товаров, актуальные цены, ссылки на сайты продавцов, способ доставки и, если есть, отзывы покупателей. Для удобства рядом с ценой размещены подсказки «Ниже рынка», «ОК-цена» и «Выше рынка», которые помогают сориентироваться в стоимости относительно рынка. Для покупки пользователь может перейти на сайт продавца, а в ряде магазинов перейти к оформлению заказа через кнопку «Купить в один клик», в этом случае у авторизованных пользователей данные о доставке, контактах и способах оплаты могут добавиться автоматически из профиля в «Яндекс ID».

Выбор товаров с помощью «Алисы AI» уже доступен пользователям — в веб-версии чата с нейросетью, ее приложении, а также в приложении «Яндекс с Алисой AI».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Игорь Вороной, «Финтех-маркет»: Автоматизация кредитных заявок сокращает время одобрения с 10 минут до 15 секунд

Wildberries купила три компании в рамках плана по строительству ЦОД

Алексей Коровин, NDBC: Порядок рождается из управляемости, а не из наличия программы

Интернет-сервисам закроют гигантский канал заработка на россиянах. Списывать деньги с удаленных карт будет нельзя

CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ открыли прием заявок на премию Data Fusion Awards

В России ужесточили применение статьи по борьбе с ботами для «пробива»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще