Разработан цифровой классификатор для ведения ГИСОГД Чувашской Республики

Специалистами КБ «Панорама» подготовлен цифровой классификатор для ведения государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) Чувашской Республики. Основой для разработки классификатора стали Технические требования к ГИСОГД. Этот документ регламентирует состав слоев, структуру атрибутов и требования к символике объектов градостроительной документации. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама».

Цифровые классификаторы включены в состав Комплекса градостроительных задач и позволяют формировать документы территориального планирования, схемы зонирования, генеральные планы, проекты планировки и межевания.

Сведения и материалы, содержащие пространственные (картографические) данные, могут загружаться в ГИСОГД в различных форматах. Форматы GML/XML и SXF применяются для передачи данных в виде единого файла, содержащего полный набор слоев, объектов и их атрибутов. Форматы MID/MIF и SHP предполагают раздельную передачу данных по каждому тематическому слою. Для корректного формирования структуры данных при конвертировании в формат SHP используются специальные файлы настроек isogd_21.rscz.toshp для Чувашской Республики. Они обеспечивают правильные имена слоев, состав атрибутивных таблиц и соответствие кодов объектов требованиям соответствующих ГИСОГД.

Разработка классификаторов выполнена по обращениям проектных и эксплуатационных организаций. Подготовленные классификаторы обеспечивают единый нормативно согласованный подход к ведению градостроительных данных в регионах.

Цифровые классификаторы и актуальная версия Комплекса градостроительных задач доступны для скачивания на сайте КБ «Панорама» в разделах «Классификаторы» и «Скачать».