Разделы

ПО Софт
|

Разработан цифровой классификатор для ведения ГИСОГД Чувашской Республики

Специалистами КБ «Панорама» подготовлен цифровой классификатор для ведения государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД) Чувашской Республики. Основой для разработки классификатора стали Технические требования к ГИСОГД. Этот документ регламентирует состав слоев, структуру атрибутов и требования к символике объектов градостроительной документации. Об этом CNews сообщили представители КБ «Панорама».

Цифровые классификаторы включены в состав Комплекса градостроительных задач и позволяют формировать документы территориального планирования, схемы зонирования, генеральные планы, проекты планировки и межевания.

Сведения и материалы, содержащие пространственные (картографические) данные, могут загружаться в ГИСОГД в различных форматах. Форматы GML/XML и SXF применяются для передачи данных в виде единого файла, содержащего полный набор слоев, объектов и их атрибутов. Форматы MID/MIF и SHP предполагают раздельную передачу данных по каждому тематическому слою. Для корректного формирования структуры данных при конвертировании в формат SHP используются специальные файлы настроек isogd_21.rscz.toshp для Чувашской Республики. Они обеспечивают правильные имена слоев, состав атрибутивных таблиц и соответствие кодов объектов требованиям соответствующих ГИСОГД.

6 главных технологических трендов 2025 года: выбор CNews
цифровизация

Разработка классификаторов выполнена по обращениям проектных и эксплуатационных организаций. Подготовленные классификаторы обеспечивают единый нормативно согласованный подход к ведению градостроительных данных в регионах.

Цифровые классификаторы и актуальная версия Комплекса градостроительных задач доступны для скачивания на сайте КБ «Панорама» в разделах «Классификаторы» и «Скачать».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Станислав Логинов, замгубернатора Тюменской области: ИИ вдвое сократил время обработки документов

Половина российских телеком-компаний уязвима для хакерских атак из-за дырявой ИТ-инфраструктуры

Эксперты Swordfish Security: в 2026 году мы увидим громкие инциденты с участием ИИ

«Яндекс» создал «убийцу» Microsoft Office, работающего под Windows, Он уже в реестре отечественного ПО

«Бургер Кинг Россия» перевёл A/B тесты в онлайн с помощью платформы Trisigma от «Авито»

Миллионы пользователей по всему миру переходят на малоизвестный Linux с интерфейсом в стиле Windows

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Cамые интересные нейросети для развлечений: выбор ZOOM

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Показать еще

Наука

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом
Показать еще