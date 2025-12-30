Разделы

Кадры
|

Интеллектуальная кадровая аналитика подтверждает — 67% сотрудников российских компаний теряют мотивацию к НГ

Согласно анализу данных за декабрь, собранных в более чем 150 российских компаниях, у 65% специалистов наблюдаются четкие признаки глубокой демотивации и профессионального выгорания. Этот показатель на 15 пунктов превышает среднегодовые значения, что указывает на сезонное обострение кризиса вовлеченности. Об этом CNews сообщили представители компании «Стахановец».

В предпраздничный период алгоритмы фиксируют резкое снижение активности во внутренних коммуникационных каналах, включая корпоративные социальные сети и чаты. Сотрудники практически перестают тратить время на изучение новых материалов или обучающих курсов компании. Деловая коммуникация сводится к формальному обсуждению текущих задач, полностью теряя неформальный и творческий компонент. Также отмечается значимое снижение количества новых идей и предложений, вносимых в системы управления проектами.

Бизнес сталкивается с парадоксальной ситуацией, компании направляют значительные средства на выплату премий сотрудникам, которые уже мысленно дистанцировались от работы. Это ведет к серьезному падению эффективности в первом квартале нового года. Вместо ожидаемого рывка команды возвращаются с прежним уровнем апатии. Новогодние бонусы в данном контексте выполняют роль плацебо, временно улучшая настроение, но не воздействуя на корень проблемы.

«Декабрь — это не просто конец года, а важный период для объективной оценки состояния компании, — сказал Дмитрий Исаев, CEO компании «Стахановец», эксперта в интеллектуальной кадровой аналитике. — Поведение сотрудников в корпоративных цифровых системах в это время служит точным показателем их реальной вовлеченности. Данные показывают, что сотрудники часто не планируют активность на следующий год, а, напротив, сокращают участие в рабочих процессах. Выплата премии не решит системных проблем, таких как отсутствие карьерных перспектив, несправедливая оценка результатов труда или чрезмерная рабочая нагрузка. Руководству необходимо использовать собранные данные для принятия решений в январе, направленных на устранение ключевых причин снижения мотивации, а не на краткосрочное финансовое стимулирование».

Вместо автоматического увеличения фондов материального стимулирования в конце года более рациональной стратегией является использование декабря для глубокой аналитики состояния команд на основе объективных поведенческих данных. Этот подход позволяет в начале нового года инициировать не общие программы по вовлечению, а точные и адресные изменения.

Необходимо скорректировать цели, сделав их ясными и значимыми для сотрудников, а также пересмотреть распределение нагрузки, устранив точки хронической перегрузки. Критически важно решить накопившиеся операционные конфликты в процессах, которые снижают удовлетворенность работой. Только такой путь позволяет трансформировать формальное возвращение команды из праздников в старт новой продуктивной фазы, когда инвестиции в персонал приносят реальную отдачу.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как выбрать корпоративный мессенджер, который защитит данные от утечек?

Власти хотят наказывать лишением свободы за «серый» майнинг с большим ущербом

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами

Спрос на ИИ-специалистов в России растет быстрее предложения. Опубликовано почти 200 тысяч вакансий

Кабельная сеть GPON: как раздать интернет тысячам и не разориться на проводах

Конфисковано имущество семьи экс-замглавы Росприроднадзора, обвиняемого в мошенничестве при поставках ПО

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Dreame Matrix10 Ultra: самый умный профессионал в мире уборки

Где бесплатно смотреть новогодние фильмы и слушать праздничную музыку в 2025 году

Обзор HUAWEI WATCH Ultimate 2: ультимативные флагманские часы

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще