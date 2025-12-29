Обрабатывающая промышленность Москвы выросла более чем на пять процентов

За 11 месяцев 2025 г. промышленность столицы продемонстрировала рост на 4,8%, а обрабатывающие отрасли — на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина столица активно содействует развитию индустриального сектора. Мы занимаем лидирующие позиции в области высокотехнологичного производства благодаря комплексному подходу к поддержке предприятий, включающему налоговые льготы, гарантию сбыта, финансовую помощь и многие другие механизмы. Так, по итогам января – ноября этого года рост городской промышленности составил 4,8%, а обрабатывающей сферы — 5,5% по сравнению с 11 месяцами 2024-го», — сказал Максим Ликсутов.

Расширение инфраструктуры и благоприятный инвестиционный климат помогают наращивать технологическую составляющую столичного производства. Так, к 2030 г. доля высокотехнологичных предприятий в выручке московской промышленности вырастет с 42 до более чем 50%.

«Дальнейший рост производства будет обеспечен ключевыми отраслями — это радиоэлектроника, которая включает микроэлектронику и фотонику, электромобилестроение, а также пищевое, фармацевтическое и медицинское направления. Они обеспечат более 80 процентов от общего увеличения валовой добавленной стоимости промышленного сектора до конца десятилетия», — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.