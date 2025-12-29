Разделы

«АНТ-ЦС» внедрила мобильный ТОиР на добывающих предприятиях производителя кварцевого песка и минеральных наполнителей

Компания «АНТ-ЦС», разработчик и интегратор решений для промышленной автоматизации, внедрила мобильное решение технического обслуживания и ремонта (мобильный клиент ТОиР) на предприятиях группы компаний по производству стекольных, формовочных и фракционированных песков в России

Это второй этап проекта цифровой трансформации процессов ТОиР для группы компаний. На первом этапе на заводах заказчика была внедрена система «АНТ ТОиР». В нее мигрировали исторические данные, настроили интеграцию с «1С:ERP» и «1С:ЗУП» — и, что важно, сформировали единые стандарты по планированию, выполнению и учету ТОиР.

Теперь инженеры и планировщики видят: полную картину трудозатрат; плановую и фактическую себестоимость работ; реальную загрузку персонала и оборудования.

Такой подход позволил не просто автоматизировать учет и планирование, а полноценно управлять ТСО — совокупной стоимостью владения оборудованием — и реально ее снижать.

Следующим шагом стало внедрение мобильного решения на базе «АНТ ТОиР». С его помощью ремонтные бригады удаленно подключаются к системе, получают наряд-заказы и отчитываются о выполненных работах.

После внедрения и ввода мобильного решения в промышленную эксплуатацию предприятие ожидает получить следующие эффекты: обеспечить техническую осведомленность ремонтных бригад; улучшить исполнительскую дисциплину; повысить производительность труда; обеспечить стабильное качество ремонтных работ; снизить трудоемкость документального сопровождения нарядов на ремонт.

Александр Гришин, Selectel: Хранилище S3 должно быть не просто «местом для данных», а частью бизнес-архитектуры

Поэтапное развертывание программного комплекса ТОиР помогло снизить потенциальные риски внедрения. Такой подход позволил не только бесшовно интегрировать новые системы в ИТ-контур предприятия, но и кастомизировать внедряемое ПО под задачи заказчика в ходе проекта (в процессе внедрения).

По мнению вендора, максимальный эффект от автоматизации достигается при выборе не отдельных, а комплексных решений и экосистем продуктов. Это позволяет избежать возникновения так называемого зоопарка ИТ-систем и порождаемых им проблем с интеграцией, эксплуатацией и модернизацией программного обеспечения.

Важно также отметить необходимость наличия у ИТ-систем функций, которые отвечают на современные вызовы. Применительно к мобильным решениям ТОиР, это подразумевает реализацию офлайн-режима, позволяющего мобильным бригадам не зависеть от доступа к интернету.

